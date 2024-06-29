френдам и подписчикам - ВФР'щикам

Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)

Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…