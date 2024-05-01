зимнее настроение Да, вот так. Со вчерашнего вечера я проспала 12 часов (ну-ка, кто больше?!), встала без будильника, с Розкой погуляла, елочку нарядила, холодец…

до первой рабочей недели учебного года осталось... тик-так, тик-так... гаудеамус! Этот ансамбль я для себя открыла во время лохдауна. Тут мне все нравится - и музпартитура, и текст. Причем поют с огоньком.