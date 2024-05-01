уи-и-и-и!
Posts from This Journal “а все-таки мир хорош” Tag
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зимнее настроение
Да, вот так. Со вчерашнего вечера я проспала 12 часов (ну-ка, кто больше?!), встала без будильника, с Розкой погуляла, елочку нарядила, холодец…
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до первой рабочей недели учебного года осталось... тик-так, тик-так... гаудеамус!
Этот ансамбль я для себя открыла во время лохдауна. Тут мне все нравится - и музпартитура, и текст. Причем поют с огоньком.
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дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай!
Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
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