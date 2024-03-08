попалось на глаза и под горячую руку

"ихние илиты" "Ихние" - первая треть XIX века (чуть больше, до третьей революционной попытки 1848 года), Франция. Книга Анн Мартен-Фюжье про…

10 городов, или окружающий мир для взрослых и взрослеющих Пиар! Товарищ Л. оцифровала книжку, жанр - политическая (хотя не только, и социальная, и философская) сказка. Я уже загорелась кое-что приспособить…