попалось на глаза и под горячую руку

"Отметим, что своих детей у Татьяны Голиковой нет" (там же по ссылке)
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Вполне себе тема для сегодняшнего запомоенного, увы, дня.
1. Конечно, ранняя беременность и роды означают если и не отсутствие образования, то стопроцентно отсутствие стажа и опыта работы. А это означает полную экономическую зависимость. И моральную, само собой. И поэтому ты будешь рожать второго, а то и третьего, если твоему "господину" будет угодно. А куда ты денешься. У тебя даже на противозачаточные не хватит элементарной медицинской грамотности и - тупо - карманных денег. Инкубатор вообще рассуждать и решать не должен.
2. А чё-то этот призыв, даже не призыв, а императив, не сопровождается призывом\императивом к мужчинам: а чтоб каждый первый быстро заводил семью и обеспечивал и первого, и второго, и десятого ребенка?.. А? или я что-то пропустила в этом шедевре от зампреда правительства? Так-то детей делают вдвоем, но почему-то вся дальнейшая забота о них - дело исключительно женщины.
3. "Страшно встретить старость", говорите? Ну, окружающая действительность показывает, что в подавляющем большинстве пожилые родители заботятся о детках и им помогают. Асимметрично. Из своих пенсий кредиты выплачивают. Внукам секции и доп.занятия оплачивают. Само по себе оно хорошо, но ведь речь о том, что якобы взрослые дети и затем внуки должны опекать стариков. Да щаз.
4. Врачи акушеры и гинекологи со своей стороны участвуют в промывании мозгов. Да нет такой статистики, что нерожавшие болеют чаще, чем рожавшие. И если обратиться к истории (РКМП-АТН, скажем), мать восьмерых детей, из которых, заметим, хорошо если половина выжили, к 35 годам была изможденной беззубой старухой. Ежегодная беременность и роды, "как известно", очень "оздоравливают" женский организм, ага.
5. Оптимизированная медицина ведет к увеличению младенческой смертности. Но не бесплатное же здравоохранение восстанавливать с нуля. Это нерентабельно (ключевое слово везде и всюду). Поэтому надо брать количеством. Авось сколько-то выживет.
6. Болезненные, плохо образованные (на витамины, спорт и музыкалки всякие денег нет, но вы держитесь), часто нежеланные и нелюбимые, эти жертвы материнского капитала будут идеальным податным сословием. Дешевая рабочая сила и низкие культурные запросы. Гамбургер и гаджет, гаджет и гамбургер. И до пенсии редкая птица доберется. Кругом сплошная выгода!
7. "Для женщины бездетной ее бездетность чаще всего - это очень больная тема". Да ну? На самом деле больная лишь постольку, поскольку девочка глаза на свет не успела открыть, а ей уже вдалбливают тяжелыми тупыми орудиями по мозгам, что единственное оправдание ее существованья - воспроизводство себе подобных.
Так что задача у нас есть очень конкретная - противостоять вот этой хтони. А со своими фальшивыми "милыми дамами" идите-ка мимо нашего 8 Марта.