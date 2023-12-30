Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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зимнее настроение



Да, вот так. Со вчерашнего вечера я проспала 12 часов (ну-ка, кто больше?!), встала без будильника, с Розкой погуляла, елочку нарядила, холодец настроила, пирог печь не хочу, и даже кино смотреть, а любуюсь падающим снегом. Наконец-то снегопад у нас. Наконец-то несколько дней отдыха.
Tags: а все-таки мир хорош, просто так
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Posts from This Journal “а все-таки мир хорош” Tag