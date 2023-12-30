Да, вот так. Со вчерашнего вечера я проспала 12 часов (ну-ка, кто больше?!), встала без будильника, с Розкой погуляла, елочку нарядила, холодец настроила, пирог печь не хочу, и даже кино смотреть, а любуюсь падающим снегом. Наконец-то снегопад у нас. Наконец-то несколько дней отдыха.
зимнее настроение
Да, вот так. Со вчерашнего вечера я проспала 12 часов (ну-ка, кто больше?!), встала без будильника, с Розкой погуляла, елочку нарядила, холодец настроила, пирог печь не хочу, и даже кино смотреть, а любуюсь падающим снегом. Наконец-то снегопад у нас. Наконец-то несколько дней отдыха.
Posts from This Journal “а все-таки мир хорош” Tag
-
до первой рабочей недели учебного года осталось... тик-так, тик-так... гаудеамус!
Этот ансамбль я для себя открыла во время лохдауна. Тут мне все нравится - и музпартитура, и текст. Причем поют с огоньком.
-
дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай!
Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
-
а тишина какая... а свет...
Вот мы и снова в деревне, приехали ночным поездом. Я и Таисья. Потому что мама с папой предъявили на Розку свои права. Все закончилось твердым…
- Post a new comment
- 15 comments
- Post a new comment
- 15 comments
Posts from This Journal “а все-таки мир хорош” Tag
-
до первой рабочей недели учебного года осталось... тик-так, тик-так... гаудеамус!
Этот ансамбль я для себя открыла во время лохдауна. Тут мне все нравится - и музпартитура, и текст. Причем поют с огоньком.
-
дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай!
Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
-
а тишина какая... а свет...
Вот мы и снова в деревне, приехали ночным поездом. Я и Таисья. Потому что мама с папой предъявили на Розку свои права. Все закончилось твердым…