зимнее настроение

до первой рабочей недели учебного года осталось... тик-так, тик-так... гаудеамус! Этот ансамбль я для себя открыла во время лохдауна. Тут мне все нравится - и музпартитура, и текст. Причем поют с огоньком.

дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай! Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)