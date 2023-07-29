Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

Istanbul Not Constantinople

Detournement *известным инфоповодам посвящается... но кто об этом знает...*
Понравилось это сочинение 1954-го, и не только мне, раз его все перепевают и перепевают.

Исходные данные


Айн-цвай


Он-де-труа


Приблатненно )


Катарина Валенте (персонально для ББ, раз он к ней неравнодушен)


Микс


Текст там безобидный.
Tags: homo ludens, просто так
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