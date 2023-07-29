Istanbul Not Constantinople

Понравилось это сочинение 1954-го, и не только мне, раз его все перепевают и перепевают.
Исходные данные
Айн-цвай
Он-де-труа
Приблатненно )
Катарина Валенте (персонально для ББ, раз он к ней неравнодушен)
Микс
Текст там безобидный.
Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
Вот мы и снова в деревне, приехали ночным поездом. Я и Таисья. Потому что мама с папой предъявили на Розку свои права. Все закончилось твердым…
"Ихние" - первая треть XIX века (чуть больше, до третьей революционной попытки 1848 года), Франция. Книга Анн Мартен-Фюжье про…
Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
Вот мы и снова в деревне, приехали ночным поездом. Я и Таисья. Потому что мама с папой предъявили на Розку свои права. Все закончилось твердым…
"Ихние" - первая треть XIX века (чуть больше, до третьей революционной попытки 1848 года), Франция. Книга Анн Мартен-Фюжье про…