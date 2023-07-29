Istanbul Not Constantinople

Ардашев, Герье, Боровой, Савин, Ахшарумов, Буткевич, и, уже слух прошел Градовского добавят. А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)

Вот мы и снова в деревне, приехали ночным поездом. Я и Таисья. Потому что мама с папой предъявили на Розку свои права. Все закончилось твердым…