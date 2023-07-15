дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай!

как же здОрово, что есть МЫ ) Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…

кто из френдов термидором интересуется? Это пока не глобальное обсуждение, Антуан статью нашел. Марк Алданов, большевики-якобинцы, бонапартизм, особый путь России и все такое наше…