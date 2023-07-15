А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай!
А Кропоткин и Кареев - это другое, это отдельно ;)
Posts from This Journal “Великая французская революция” Tag
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как же здОрово, что есть МЫ )
Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…
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кто из френдов термидором интересуется?
Это пока не глобальное обсуждение, Антуан статью нашел. Марк Алданов, большевики-якобинцы, бонапартизм, особый путь России и все такое наше…
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Клер Лакомб, Красная Роза
Раз такое дело, достаю из сундука и отряхиваю от виртуальной пыли и свою фантазию на тему )) ...Она просидела в тюрьме до осени 1795 года. Утром…
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