Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

дореволюционные (доОктябрьские) историки ВФР - налетай!

Tags: Великая французская революция, а все-таки мир хорош, знание-власть
Subscribe

Posts from This Journal “Великая французская революция” Tag

  • как же здОрово, что есть МЫ )

    Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…

  • кто из френдов термидором интересуется?

    Это пока не глобальное обсуждение, Антуан статью нашел. Марк Алданов, большевики-якобинцы, бонапартизм, особый путь России и все такое наше…

  • Клер Лакомб, Красная Роза

    Раз такое дело, достаю из сундука и отряхиваю от виртуальной пыли и свою фантазию на тему )) ...Она просидела в тюрьме до осени 1795 года. Утром…

Comments for this post were disabled by the author