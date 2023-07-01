а тишина какая... а свет...

Вот мы и снова в деревне, приехали ночным поездом. Я и Таисья. Потому что мама с папой предъявили на Розку свои права. Все закончилось твердым намерением приехать всем во второй половине июля в деревню.
Сидим на веранде, с крыши капает, только что прошел дождь. Где-то за лесом еще вспыхивают зарницы, а с запада небо расчищается, вот-вот выглянет вечернее солнце. От разнотравья даже голова кружится. И что может быть лучше чая с мятой и хлеба с вареньем!
А гражданин ББ меня подсадил на стихи Ларисы Миллер.
Хороша та картина, что выйти за рамки стремится,
Чтобы в душу чужую ворваться, пробиться, вломиться,
Чтобы в происходящее вторгнуться, как-то вмешаться.
Та, чьи краски способны с сегодняшней гаммой смешаться.
Хороши те стихи, у которых есть резвые ножки,
Чтобы прочь убежать из-под мягкой и твёрдой обложки
И влететь, и проникнуть, и вторгнуться в самую душу,
Не спросив у неё: «А я здесь ничего не нарушу?»
2012
Картина - моего любимого Владимира Жданова.