а тишина какая... а свет...

1 Я Машина. Та Самая… Та, что осмелилась сметь, Твоих завтрашних помыслов Воображаемый оттиск. Дай мне фосфор и синтез белка, И одень меня в медь,…

да мне когда я вдохновляюсь на кухне утварью гремя не государством управлять бы тремя © Муля я знаю оттепель настанет растает лёд и в свет…