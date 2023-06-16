"ихние илиты"

Пиар! Товарищ Л. оцифровала книжку, жанр - политическая (хотя не только, и социальная, и философская) сказка. Я уже загорелась кое-что приспособить…

10 городов, или окружающий мир для взрослых и взрослеющих

10 городов, или окружающий мир для взрослых и взрослеющих

Первым овеяны Маем Его бриллиантолучом Мы голову поднимаем, Насилье отринув плечом. Войдя небоскребов каньоны, Под пурпур веселознамен Мы скажем для…

Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…