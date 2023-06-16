Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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"ихние илиты"

"Ихние" - первая треть XIX века (чуть больше, до третьей революционной попытки 1848 года), Франция. Книга Анн Мартен-Фюжье про элегантную жизнь. В комментариях, как и всегда, рисунки и карикатуры, СО-временные.
Книжка в плане социальных картин не такая и беззубая, не думайте, что там только рюшики-хрюшики ;)


Tags: знание-власть, личное это политическое, политическое это личное
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