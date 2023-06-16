Книжка в плане социальных картин не такая и беззубая, не думайте, что там только рюшики-хрюшики ;)
"ихние илиты"
Книжка в плане социальных картин не такая и беззубая, не думайте, что там только рюшики-хрюшики ;)
Posts from This Journal “личное это политическое” Tag
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10 городов, или окружающий мир для взрослых и взрослеющих
Пиар! Товарищ Л. оцифровала книжку, жанр - политическая (хотя не только, и социальная, и философская) сказка. Я уже загорелась кое-что приспособить…
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да здравствует 1 Мая!
Первым овеяны Маем Его бриллиантолучом Мы голову поднимаем, Насилье отринув плечом. Войдя небоскребов каньоны, Под пурпур веселознамен Мы скажем для…
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как же здОрово, что есть МЫ )
Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…
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