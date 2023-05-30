Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

а захотелось красоты

Tags: а все-таки мир хорош, просто так
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Posts from This Journal “а все-таки мир хорош” Tag

  • как же здОрово, что есть МЫ )

    Это меня так )) А что, даже отдаленно похожа. Без малейших преувеличений, я когда думаю, что есть, есть такой товарищеский союз, в отношении…

  • Mărțișor!

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  • зимние окна и зимние грезы

    Пожалуй, есть сезоны действия, а есть сезоны созерцания. Зима явно больше ко второму ) Коричневый кубик стоит у дороги, и окна темнеют, Замерзших…

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