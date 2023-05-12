Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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две реплики в споре / Павел Антокольский


1
Я Машина. Та Самая…
Та, что осмелилась сметь,
Твоих завтрашних помыслов
Воображаемый оттиск.
Дай мне фосфор и синтез белка,
И одень меня в медь,
И на пир пригласи,
Как смелейшую в сонме гипотез.

Помоги мне родиться
И жить, как хочу, разреши,
Влей горючее в хобот,
А в череп – свой собственный опыт,
Дай в придачу безделицу
Вроде бессмертной души
Или веру внуши,
Что я сверхчеловек, а не робот.

Как праща твоих пращуров
Камни швыряла в орду
Перепончатокрылых чудовищ,
Коленчатых чудищ,
На любую добычу
И я наугад набреду.
Ты за шквальный огонь,
За кинжальный прицел
Не осудишь.

Ну, а там – поглядим, кто кого!
Разгуляемся там!
На просторы истории
Вырвемся дюжей оравой!
Ну, а там,
По горячим следам, по горящим мостам –
Кругом арррш! Развернуться поротно!
Равненье направо!

Это присказка в сказке.
А сказки, пожалуй, и нет
Ни в колонках ступенчатых формул,
Ни в точной цифири,
Ни на солнечных пятнах,
Ни в лунных пейзажах планет,
Ни в лучах радиации,
Льющихся в мёртвом эфире.

Я доделаю дело!
Куда и откуда ни глянь –
Программирован мир!
Неприглядны для свежего глаза
Многовольтные заросли.
Проволочный гаолян,
Хлопья чёрного дыма
И выхлопы жёлтого газа.

2
Я Невежда. Тот Самый,
Который вам стоит хлопот,
Но не стоит потраченных
На обучение денег.
Я Наивный Дикарь
И поэтому ваш антипод,
Антивирус, противопоказанный
Вам, Академик!

Вы забыли меня.
Я Собака, зарытая здесь,
В самом сердце проблемы.
Я Сердце, стучащее в рёбрах.
Вы забыли о том,
Сколько было на свете чудес,
Сколько сказок немыслимо злых
И невиданно добрых.

Это я! Это я создавал
Для Любимой моей
Всех драконов и демонов
Раньше, чем создал науки!
Это я на расселинах скал
И на волнах морей
Рисовал её звёздные очи
И смуглые руки!

Это я одевал её в бронзу
И в лёгкий виссон
И ей под ноги кинул
Сокровища целой вселенной!
И когда она в юности
Мне усмехнулась сквозь сон,
Я помчался на всех парусах
За Спартанской Еленой…

Вот она – эта Женщина!
Выдумка? – Может быть… Но,
Не раскрыта в анализе,
Не сведена к логприфму,
Она ткёт мою вечность,
И вертится веретено.
И внезапные молнии
Ей откликаются в рифму.

От лица этих молний,
От имени этой грозы,
Представитель всех пар человеческих,
Слившихся в танце,-
Я обязан напомнить
Забытые вами азы,
Не ссылаясь на классиков,
Не соблюдая дистанций.

Продолжается век,
И другой приближается век.
По кремнистым ступеням
Взбираясь к опасным вершинам,
Никогда, никогда, никогда
Не отдаст человек
Своего превосходства
Умнейшим на свете машинам.

Точка. Слова из песни не выкинешь.
Как говорят,
Истекает регламент.
Учёный кончается диспут.
Ну, а там – поглядим, кто кого:
Электронный снаряд
Или ваш оппонент,
Без оружья идущий на приступ!
Tags: литературная республика, просто так
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Posts from This Journal “просто так” Tag

  • для поднятия настроения

    да мне когда я вдохновляюсь на кухне утварью гремя не государством управлять бы тремя © Муля я знаю оттепель настанет растает лёд и в свет…

  • Mărțișor!

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  • зимние окна и зимние грезы

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