да здравствует 1 Мая!

Его бриллиантолучом
Мы голову поднимаем,
Насилье отринув плечом.
Войдя небоскребов каньоны,
Под пурпур веселознамен
Мы скажем для завтра законы
И новые циклы имен: –
Спартак, справедливые Гракхи,
Титаны: Карл Маркс и Лассаль
На стены истории знаки,
Кто вечной рукой начертал.
Герои французской коммуны
Под ружья с усмешкой курив
Посеяли ветер – самумы
Вчера пожинает архив.
Навеки сей день овесенен –
Царизма отринувший хлев,
Владимир Ильич или Ленин
Народ приподнявший с колен.
У трона стоявший веками,
Послушный приказам батрак,
Он ныне – уверенный камень
Где серп углубился и млат.
Сподвижники Ленина: Троцкий
Краснармии бодрости лев,
Кто волю военным по-братски
Святыней хранить повелел,
Великой России народы;
В единую слившись семью
Вселенной иную породу
Товарищей днесь создают…
Магнитное имя «Товарищ»,
Не царь, не министр, генерал,
Что выдумать тщилися баре,
Под гордость дворянских забрал.
В каньоны взойдем неботеров,
Владыки миров Бедняки,
С главою овитою терном,
На дланях труда синяки.
Вот нового мира владыка,
Вот нового слова творец!..
Что первого мая накликав,
Лачуги вселяет в дворец…
Давид Бурлюк
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