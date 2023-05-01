Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta

да здравствует 1 Мая!

Первым овеяны Маем
Его бриллиантолучом
Мы голову поднимаем,
Насилье отринув плечом.

Войдя небоскребов каньоны,
Под пурпур веселознамен
Мы скажем для завтра законы
И новые циклы имен: –

Спартак, справедливые Гракхи,
Титаны: Карл Маркс и Лассаль
На стены истории знаки,
Кто вечной рукой начертал.

Герои французской коммуны
Под ружья с усмешкой курив
Посеяли ветер – самумы
Вчера пожинает архив.

Навеки сей день овесенен –
Царизма отринувший хлев,
Владимир Ильич или Ленин
Народ приподнявший с колен.

У трона стоявший веками,
Послушный приказам батрак,
Он ныне – уверенный камень
Где серп углубился и млат.

Сподвижники Ленина: Троцкий
Краснармии бодрости лев,
Кто волю военным по-братски
Святыней хранить повелел,

Великой России народы;
В единую слившись семью
Вселенной иную породу
Товарищей днесь создают…

Магнитное имя «Товарищ»,
Не царь, не министр, генерал,
Что выдумать тщилися баре,
Под гордость дворянских забрал.

В каньоны взойдем неботеров,
Владыки миров Бедняки,
С главою овитою терном,
На дланях труда синяки.

Вот нового мира владыка,
Вот нового слова творец!..
Что первого мая накликав,
Лачуги вселяет в дворец…

Давид Бурлюк




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Tags: бои за историю, личное это политическое, политическое это личное
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