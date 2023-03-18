Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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и нас в грядущее ведет день 18-го марта!

Два полушария погружены в печаль.
О, восемнадцатое — день, когда Версаль —
Прошедшее, — решил расправиться с Грядущим
С Парижем доблестным, геройски в бой идущим!



В года Империи, казалось нам, что он —
Лишь опустившийся, блудливый Вавилон,
Казармы грязной вонь и мускус будуара,
Где правят Меттерних с Матильдой — что за пара! –
Где погоняемым стал табуном народ,
Где плебисцит убьет или кастет убьет.

И что же — вдруг Париж воспрянул на рассвете
С мечом у пояса, как в Девяносто третий,
И затрубил в свой рог на славные дела!
Им порожденная, республика пришла
В седанском трауре. Империей прожженной
Париж стошнило; он сблевнул Наполеона.
Ужасной крайностью все это сочтено
Собранием в Бордо, решившим заодно —
Чтоб пруссакам помочь — в Париж удар направить
И революцию немедля обезглавить.
К голосованию спешат они скорей —
Тьма допотопных и убогих дикарей
И мумий-буржуа, что мертвы для народа
С пятнадцатого ли, с тридцатого ли года, —
Церковных старост — к ним едва лишь подойдешь,
Не знаешь, крест у них зажат в руке иль нож!
...
Но плутню гнусную народ разоблачил.
Париж Коммуною себя провозгласил.
Победа! Радости рокочущее «браво!»
В народе пронеслось. Необычайной славой
Зажегся небосклон. Империи позор
Растаял, как туман. И загорелся взор,
И планы равенства в мозгу людей родились,
Оружье взявших. Но сердца разоружились.


О Справедливость, ты — душа Коммуны, твой
Kлич: «Все за одного, один за всех!»
Вот строй,
Родной
Грядущему. И на любом портале,
Сняв надпись: «Собственность», — «Труд» отгравировали.
Париж призвал тебя, и на земле проклятой
День стал светлей.
Ты — светлая душа, мозг пролетариата
И мозг его костей.
В общественных делах народ, и не читая,
Дает себе отчет. «Рабочий! Ты — ничто, стань всем!» —
И, понимая,
Рабочий восстает.
И каждый разрешить стремится все вопросы.
Идет за строем строй:
Предместья старые и смелые матросы,
Забыв о смерти, — в бой!
Вы возглавляли их, бойцы былых сражений,
Кто ныне стар и сед.
Для вас, июньских жертв, три месяца лишений
Продлились двадцать лет.
Коммуна видела сквозь дождь клевет бессонный,
Как на ее валах,
Знамена водрузив, стояли франк-масоны,
Держа значки в руках.
Теперь бы женщину не испугали роды,
И — любящая мать —
Она в огне грозы и молниях свободы
Могла б счастливой стать.
Был Франции ниспослан идол роком
Один — Наполеон.
Коммуной он, для многих бывший богом,
Был с мусором сметен.
Не срыл в два месяца все стены всех Бастилии
Твоих декретов ряд. Но те рабочие, которых не убили,
Еще их воплотят.

Эжен Потье


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#Commune_de_Paris_1871, #Парижская_Коммуна
Tags: #commune_de_paris_1871, #Парижская_Коммуна, Парижская Коммуна, бои за историю, знание-власть, личное это политическое
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