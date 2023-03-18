и нас в грядущее ведет день 18-го марта!

история и логика Марк Акимович Варшавчик 17.12.1918 - 27.05.2001 Окончил с отличием исторический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г.…

кто из френдов термидором интересуется? Это пока не глобальное обсуждение, Антуан статью нашел. Марк Алданов, большевики-якобинцы, бонапартизм, особый путь России и все такое наше…