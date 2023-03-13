история и логика

17.12.1918 - 27.05.2001

Вопросы истории. 1968, № 10. C.76-89

Нисколько не повредит. А то очевидные, казалось бы, принципы не так уж всем очевидны.

Не-историкам, кого в.с. миловало, ;)) все равно не повредит - чтобы оценивать изучаемые работы.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13