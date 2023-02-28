Посмотреть обсуждение, содержащее этот комментарий
-
Клер Лакомб, Красная Роза
Раз такое дело, достаю из сундука и отряхиваю от виртуальной пыли и свою фантазию на тему )) ...Она просидела в тюрьме до осени 1795 года. Утром…
-
Клер Лакомб, Красная Роза
Спасибо гражданину ББ, сделал пост о "бешенных"! Размещаю очерк Галины Серебряковой. По изданию: Г.Серебрякова. Женщины эпохи Французской…
-
зимние окна и зимние грезы
Пожалуй, есть сезоны действия, а есть сезоны созерцания. Зима явно больше ко второму ) Коричневый кубик стоит у дороги, и окна темнеют, Замерзших…
- Post a new comment
- 1 comment
- Post a new comment
- 1 comment