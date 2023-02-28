Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

Mărțișor!

Tags: homo ludens, а все-таки мир хорош, просто так
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  • Клер Лакомб, Красная Роза

    Раз такое дело, достаю из сундука и отряхиваю от виртуальной пыли и свою фантазию на тему )) ...Она просидела в тюрьме до осени 1795 года. Утром…

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    Пожалуй, есть сезоны действия, а есть сезоны созерцания. Зима явно больше ко второму ) Коричневый кубик стоит у дороги, и окна темнеют, Замерзших…

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