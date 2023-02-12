Клер Лакомб, Красная Роза Спасибо гражданину ББ, сделал пост о "бешенных"! Размещаю очерк Галины Серебряковой. По изданию: Г.Серебрякова. Женщины эпохи Французской…

"герои" Отдельно взятый экземпляр. Я не знаю, это исключение или правило. В любом случае, информация из открытого официального источника. В комментариях,…