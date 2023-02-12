Клер Лакомб, Красная Роза Раз такое дело, достаю из сундука и отряхиваю от виртуальной пыли и свою фантазию на тему )) ...Она просидела в тюрьме до осени 1795 года. Утром…

"герои" Отдельно взятый экземпляр. Я не знаю, это исключение или правило. В любом случае, информация из открытого официального источника. В комментариях,…