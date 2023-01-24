О том, как Финляндия получила независимость. Заслуживает внимания уже потому, что сценаристы - В.Логинов и М.Шатров.
"Доверие"
О том, как Финляндия получила независимость. Заслуживает внимания уже потому, что сценаристы - В.Логинов и М.Шатров.
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не только лишь галоши: советский автопром
Многосерийный репортаж из музея. тык тык-2 продолжения обещают! . . #автопромСССР
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с праздником!
С праздником! Павел Арский ВОССТАНИЕ Мы воздвигали пирамиды, Мы создавали города... Вы наши слезы и обиды Не замечали никогда. Лишенные…
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наши историки: Наталья Павловна Фрейберг
Из сборника памяти Н.М.Лукина, спасибо eliabe_l. Валентин Андреевич ГАВРИЛИЧЕВ Выдающийся советский историк академик Н.М.Лукин…
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