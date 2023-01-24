Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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"Доверие"

А я и не знала!..

О том, как Финляндия получила независимость. Заслуживает внимания уже потому, что сценаристы - В.Логинов и М.Шатров.
Tags: Советский Союз, бои за историю
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