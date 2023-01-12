Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

"герои"

Отдельно взятый экземпляр.
Я не знаю, это исключение или правило. В любом случае, информация из открытого официального источника.
В комментариях, по-моему, не нуждается.
Tags: личное это политическое, политическое это личное
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