Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

зимние окна и зимние грезы

Пожалуй, есть сезоны действия, а есть сезоны созерцания. Зима явно больше ко второму )

Коричневый кубик стоит у дороги, и окна темнеют,
Замерзших деревьев в ночном полумраке возносятся лапы,
Уснули все люди. В окне небольшом пламенеет
Зеленая лампа, Зеленая лампа...

Не спится, наверно, хозяевам этой обычной квартиры,
А, может быть, просто забыли о лампе и тихо уснули,
Устав от уборок, покупок, размолвок и стирок,
И только свет лампы цветет над безмолвием улиц.

А ветер свистит и играет беспечно вчерашней газетой,
Огни фонарей переломлены в стеклах заснеженной призмы,
И пишут в ночи за зеленою лампой поэты,
Идет на Земле фильм другой, третья серия жизни.

Как трудно во мраке найти свой проселок, тропинку, дорогу,
Легко заблудиться, приняв за природу простые эстампы,
И, словно маяк, нам приходит порой на подмогу
Зеленая лампа.

Стихи Василия Мешавкина (вообще-то они на музыку положены еще)<

Александр Болотов (родился в 1981 году, Донецк, мы его заприметили на городских пейзажах)


Гюгетта Кларк рисует вид на Манхеттен из своего окна
(Huguette Marcelle Clark, 09.06.1906 – 24.05.2011)


Евстигнеев А.В., "Зимний вечер"


Памела Кей
(Pamela Kay, 1939)
.

Джордж Клаузен, "Чтение при свете лампы"
(George Clausen, 18.04.1852, Лондон — 22.11.1944, Колд Аш)


Посмотреть обсуждение, содержащее этот комментарий


Tags: а все-таки мир хорош, просто так
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
    Help
  • 5 comments