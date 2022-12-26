зимние окна и зимние грезы

Коричневый кубик стоит у дороги, и окна темнеют,
Замерзших деревьев в ночном полумраке возносятся лапы,
Уснули все люди. В окне небольшом пламенеет
Зеленая лампа, Зеленая лампа...
Не спится, наверно, хозяевам этой обычной квартиры,
А, может быть, просто забыли о лампе и тихо уснули,
Устав от уборок, покупок, размолвок и стирок,
И только свет лампы цветет над безмолвием улиц.
А ветер свистит и играет беспечно вчерашней газетой,
Огни фонарей переломлены в стеклах заснеженной призмы,
И пишут в ночи за зеленою лампой поэты,
Идет на Земле фильм другой, третья серия жизни.
Как трудно во мраке найти свой проселок, тропинку, дорогу,
Легко заблудиться, приняв за природу простые эстампы,
И, словно маяк, нам приходит порой на подмогу
Зеленая лампа.
Стихи Василия Мешавкина (вообще-то они на музыку положены еще)<
Александр Болотов (родился в 1981 году, Донецк, мы его заприметили на городских пейзажах)
Гюгетта Кларк рисует вид на Манхеттен из своего окна
(Huguette Marcelle Clark, 09.06.1906 – 24.05.2011)
Евстигнеев А.В., "Зимний вечер"
Памела Кей
(Pamela Kay, 1939)
.
Джордж Клаузен, "Чтение при свете лампы"
(George Clausen, 18.04.1852, Лондон — 22.11.1944, Колд Аш)
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