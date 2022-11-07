с праздником!

Павел Арский
ВОССТАНИЕ
Мы воздвигали пирамиды,
Мы создавали города...
Вы наши слезы и обиды
Не замечали никогда.
Лишенные свободы, знанья --
Мы были вечные творцы,
И мы -- основа мирозданья,
И наши -- храмы и дворцы.
Вы роскошь всю купили кровью
Рабов, измученных трудом,
Служивших высшему сословью,
Века стонавших под ярмом...
Вы радость пили полной чашей,
Все, чем богата красота, --
Вино, цветы -- все это нашей
Добыто каторгой труда.
Мы бриллианты вам гранили,
Мы лили бронзу и металл,
В земные недра уходили
Туда, где сумрак темный ждал...
Вы жгли себя в угаре пьяном,
Но вихрь могучий налетел
И гибель, смерть принес тиранам:
Настал безумию предел.
Мы, как стихия, грозно встали
Из царства хаоса и тьмы...
Не даром мы века страдали
Под гнетом пыток и тюрьмы.
Довольно слез и унижений,
Нет больше рабства и цепей,
Свободны будут поколенья
От тирании палачей...
И кто бы, кто с лицом умильным
Вернуть вам силу власти мог --
Затем, чтоб червем быть могильным
И ползать им у ваших ног?
О, нет! Мы долго не забудем
Века бесправья и тоски.
Мы вас к покорности принудим,
Возьмем в железные тиски.
Еще в борьбе промчатся годы,
Но мы сильны. Мы победим!
От царства солнечной свободы --
Ключ золотой не отдадим!
#Октябрь1917
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