Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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с праздником!

С праздником!


Павел Арский
ВОССТАНИЕ

Мы воздвигали пирамиды,
Мы создавали города...
Вы наши слезы и обиды
Не замечали никогда.

Лишенные свободы, знанья --
Мы были вечные творцы,
И мы -- основа мирозданья,
И наши -- храмы и дворцы.

Вы роскошь всю купили кровью
Рабов, измученных трудом,
Служивших высшему сословью,
Века стонавших под ярмом...

Вы радость пили полной чашей,
Все, чем богата красота, --
Вино, цветы -- все это нашей
Добыто каторгой труда.

Мы бриллианты вам гранили,
Мы лили бронзу и металл,
В земные недра уходили
Туда, где сумрак темный ждал...

Вы жгли себя в угаре пьяном,
Но вихрь могучий налетел
И гибель, смерть принес тиранам:
Настал безумию предел.

Мы, как стихия, грозно встали
Из царства хаоса и тьмы...
Не даром мы века страдали
Под гнетом пыток и тюрьмы.

Довольно слез и унижений,
Нет больше рабства и цепей,
Свободны будут поколенья
От тирании палачей...

И кто бы, кто с лицом умильным
Вернуть вам силу власти мог --
Затем, чтоб червем быть могильным
И ползать им у ваших ног?

О, нет! Мы долго не забудем
Века бесправья и тоски.
Мы вас к покорности принудим,
Возьмем в железные тиски.

Еще в борьбе промчатся годы,
Но мы сильны. Мы победим!
От царства солнечной свободы --
Ключ золотой не отдадим!

#Октябрь1917


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Tags: #Октябрь1917, Советский Союз, а все-таки мир хорош, личное это политическое, политическое это личное
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