Эро, Бюффон, Ньютон и другие

"Поездку в Монбар" в переводе Н.М.Карамзина,
афоризмы (видимо, из "Теории амбиций"),
и собственные "необязательные комментарии".
Осталось "дожать" Оксану и Алексея, чтобы выложили свои заметки по поводу первой миссии Эро в Савойю (1792-93 год)!
Из сборника памяти Н.М.Лукина, спасибо eliabe_l. Валентин Андреевич ГАВРИЛИЧЕВ Выдающийся советский историк академик Н.М.Лукин…
Спасибо коллеге eliabe_l! Теперь в нашей библиотеке будет СБОРНИК СТАТЕЙ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Н.М.ЛУКИНА ЕВРОПА В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ М:…
Лето было щедрое. Урожайное. Оксана и Алексей спасли и выходили стрижа. Антон обрел Августа. А нас с Бель=bella_casus осчастливили Розка…