Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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Эро, Бюффон, Ньютон и другие

Наконец! Товарищи Л. и Э.П., побуждаемые широкой прогрессивной общественностью, опубликовали заново сочинения VIP-пациента персонажа нашего Шарантончика, гражданина Мари-Жана Эро Сешеля
"Поездку в Монбар" в переводе Н.М.Карамзина,
афоризмы (видимо, из "Теории амбиций"),
и собственные "необязательные комментарии".
Осталось "дожать" Оксану и Алексея, чтобы выложили свои заметки по поводу первой миссии Эро в Савойю (1792-93 год)!

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Tags: Великая французская революция, Комитеты Великие и Ужасные, Просвещение, а все-таки мир хорош, литературная республика, личное это политическое
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