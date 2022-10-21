наши историки: Наталья Павловна Фрейберг

Николай Михайлович Лукин Спасибо коллеге eliabe_l! Теперь в нашей библиотеке будет СБОРНИК СТАТЕЙ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Н.М.ЛУКИНА ЕВРОПА В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ М:…

14 июля - из истории праздника во франции Первое всенародное празднование 14 июля было в 1790 году. В последующие годы этот праздник заслоняли другие события: в 1791 году - неудачное бегство…