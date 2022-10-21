наши историки: Наталья Павловна Фрейберг

Валентин Андреевич ГАВРИЛИЧЕВ
Выдающийся советский историк академик Н.М.Лукин воспитал целую плеяду высококвалифицированных специалистов в области истории Западной Европы. Наталия Павловна Фрейберг (1893—1933), научная деятельность которой оборвалась очень рано, была ближайшей ученицей Н.М.Лукина.
Окончив в 1916 г. историко-философский факультет московских Высших женских курсов, где под руководством А.Н.Савина и С.Ф.Фортунатова занималась всеобщей историей, она, под влиянием Н.М.Лукина и с его помощью в 20-х годах успешно овладела марксистской методологией, решительно порвав со взглядами, связанными с ее пребыванием в 1916—1919 гг. в рядах левых эсеров1.
Для становления Н.П.Фрейберг как историка важное значение имела ее совместная работа с Н.М.Лукиным в первой половине 20-х годов над созданием большого сборника документов по критическому периоду Великой французской революции. Эта работа под руководством крупнейшего советского знатока история революции была для Фрейберг хорошей школой марксистской источниковедческой подготовки. Та тщательность в отборе источников, в подходе к их объективному классовому содержанию, которая проявилась в статьях Н.П.Фрейберг конца 20-х — начала 30-х годов, несомненно, объясняется проделанной ею значительной работой по изучению документов в годы составления сборника.
Сборник вышел в 1927 г. под редакцией Н.М.Лукина2 и сыграл большую роль в выработке у студентов и широких читательских кругов марксистского понимания истории Великой французской революции. Советская критика дала этому изданию заслуженно высокую оценку. «Богатейшее содержание сборника, тщательный подбор необходимых для освещения поставленного вопроса документов делают этот сборник исключительно ценным пособием для работы в вузах...— писал К.Котрохов о сборнике.— Каждая рабочая библиотека по обществоведению должна обзавестись этим пособием, дающим живые страницы революционной Франции, окруженной врагами»3.
Сборник «Революционное правительство...» до сих пор сохраняет ценность как важное документальное пособие для вузовских спецсеминаров по истории Великой французской революции. Широкий охват истории критического периода революции (экономическая история, организация обороны, террор и т.д.) делает это издание полезным и для специалистов по истории революции.
Работа над первоисточниками выявила и научный интерес Н.П.Фрейберг — ее внимание привлекает массовое народное движение парижских секций летом и осенью 1793 г., так называемое движение «бешеных». Хотя советским историкам была известна высокая оценка, данная Марксом и Энгельсом руководителям «бешеных» в «Святом семействе»4, изучение этой проблемы в 20-х годах в СССР было сопряжено с большими трудностями.
Скудная документальная база, невозможность (по крайней мере до 1927 г.) работать во французских архивах ввиду отказа в визах советским историкам немало препятствовали изучению истории «бешеных». Еще более серьезным препятствием являлась установившаяся в зарубежной социал-демократической историографии французской революции предвзятая отрицательная, оценка «бешеных» как отсталого (по сравнению с якобинцами) течения. Будучи отказом от известной оценки Ру и Леклерка Марксом и Энгельсом в «Святом семействе», социал-демократическая трактовка «бешеных» своей теоретической основой уходила в методологически ошибочные представления многих деятелей II Интернационала о движущих силах буржуазно-демократических революций нового времени. Отрицая необходимость гегемонии пролетариата в буржуазной революции в Европе периода империализма, ставя под сомнение роль пролетариата и крестьянства как главной движущей силы буржуазных революций вообще, ряд социал-демократических историков извращали проблему движущих сил и гегемонии «низов» в Великой французской революции. Каутский еще в 1906 г. высказал мысль о том, что наиболее активной силой в европейских революциях XVII--XVIII вв. была мелкая буржуазия5. Жорес, Кунов и за ними Матьез рассматривали мелкую демократическую буржуазию как наиболее революционную силу антифеодального движения во Франции 1789—1794 гг., идеализировали роль якобинцев. Жорес приукрашивал деятельность Дантона, Кунов — Шометта, Матьез — Робеспьера и Сен-Жюста. И хотя эти историки (особенно А. Матьез, расширивший источниковедческую базу изучения «бешеных») высказали ряд интересных мыслей о народном, санкюлотском, антибуржуазном характере программы Жака Ру6, в целом они были единодушны в осуждении движения «бешеных». Жорес и Кунов видели в этом течении «мелкобуржуазный антикапитализм» — отчаяние мелких мастеров и ремесленников, стремившихся не допустить развития капитализма и сохранить отсталое, патриархальное ремесленное хозяйство. Жорес тщательно разграничивал «бешеных» от рабочих, подчеркивая, что Жак Ру отразил «не настроение рабочих, а недовольство, зависть и боязнь мелких буржуа», он «играл своими нападками, дискредитировавшими Конвент, на руку контрреволюции»7. Следуя за Жоресом, Матьез также оценивал выступление «бешеных» против якобинцев летом и осенью 1793 г. как контрреволюционную анархию, демагогию, подрыв революционной власти8.
Влияние взглядов Жореса, Кунова и Матьеза сказалось на ранней советской исторической литературе, посвященной Великой французской революции, особенно на работах Я.М.Захера, специально изучавшего в 20-е годы движение «бешеных»9. Заслуга Н.П.Фрейберг и состоит в том, что она первой из советских историков правильно указала на необходимость отказаться от схем и оценок социал-демократических историков и дала марксистско-ленинскую постановку проблемы «бешеных».
Большую помощь Н.П.Фрейберг оказал ее учитель Н.М.Лукин, еще в 1921 г. выступивший против трактовки Жореса и высказавший мысль о том, что не якобинцы, а «бешеные» являлись крайне левым течением 1793—1794 гг.10, 11 В процессе совместной работы над сборником документов «Революционное правительство» эта мысль у Н.М.Лукина стала вырисовываться более отчетливо11. Разделяя мнение Н.М.Лукина, Н.П.Фрейберг изучила печатные документы о «бешеных» и имеющиеся в коллекций Института Маркса—Энгельса в Москве фотокопии рукописей, газет, брошюр Ж.Ру, Ж.Варле и др.
Результатом этого изучения явилась статья Фрейберг «Декрет 19 вандемьера и борьба «бешеных» за конституцию 1793 года», написанная при содействии Н.М.Лукина.
Н.П.Фрейберг показала, что «бешеные» не были объективно реакционным движением, как полагали Жорес и Кунов, не были они и «беспомощными левыми якобинцами», как думал https://istmat.org/node/27907Г.С.Фридлянд. В сложной, недостаточно изученной марксистами, классовой борьбе во Франции середины 1793 г. «бешеные» были особой группировкой, резко отличающейся от якобинцев, даже от левого крыла якобинства (Шометт).
Основное отличие «бешеных» от якобинцев, по мнению Фрейберг, состояло в том, что они решительно защищали социально- экономические требования наименее обеспеченных слоев городского населения — ремесленников, наемных рабочих, в то время как якобинцы равнодушно относились к социально-экономическим проблемам.
Уже в борьбе с Жирондой весной 1793 г. «бешеные» четко формулируют требования городских «низов»:
введение твердых цен на продукты первой необходимости;
беспощадная борьба со скупщиками и спекулянтами;
запрещение торговли звонкой монетой;
арест всех «подозрительных»;
смещение дворян и бывших священников со всех гражданских и военных должностей;
6. создание революционной армии12.
В июне 1793 г. после победы Горы над Жирондой «бешеные», неудовлетворенные медлительностью якобинцев, требуют включения всех этих пунктов в подготавливаемую Конвентом новую конституцию. В середине июня за «бешеными» идет и клуб кордельеров. Сознавая серьезность положения, якобинцы, и ранее недооценивающие социально-экономические проблемы, решают сокрушить эту идущую «снизу» оппозицию. Робеспьер переносит борьбу с «бешеными» из экономической области в область политики. Выступление «бешеных» за включение в конституцию 1793 г. социально-экономических требований (речь Жака Ру от 25 июня 1793 г. в Конвенте) Робеспьер ловко выставляет как борьбу «бешеных» против самой конституции, приписывая Жаку Ру то, что последний никогда не говорил, и полностью умалчивая об экономических требованиях «бешеных».
Якобинский клуб и Конвент осудили «бешеных», даже клуб кордельеров под давлением якобинцев отмежевался от Ру. Между тем «бешеные» не были врагами конституции, они стремились сделать ее более радикальной13.
Н.П.Фрейберг показывает, что за «бешеными» шли не только ремесленники, но и наемные рабочие (их интересы защищал Жак Ру в речи 25 июня 1793 г. в Конвенте). Поэтому, когда летом «бешеные» потерпели неудачу в борьбе с якобинцами, а продовольственное и военное положение республики не только не улучшилось, а значительно ухудшилось, рабочие и ремесленники Парижа 4—5 сентября 1793 г. поднялись, чтобы отстоять свои права. Они поддерживают старые требования «бешеных». Это «выступление рабочих под лозунгами «бешеных» придает дням 4 и 5 сентября особенный интерес, ибо выступления рабочих в эпоху революции были очень немногочисленными»14. К сожалению, к моменту выступления рабочих и ремесленников «бешеные» были изолированы от масс (Жак Ру арестован) и движением овладели левые якобинцы (Шометт), которые стремились настроить народ лояльно к Конвенту и в противоречие со своими прежними взглядами поддержали требование об организации революционной армии. Делегация рабочих и ремесленников была в Конвенте холодно встречена председателем Робеспьером15. В конце концов, уступая напору рабоче-ремесленных секций, Конвент принял главное требование «бешеных» — введение террора и максимума. Но в то же время по предложению дантонистов Конвент нанес удар секциям, запретив им собираться более двух раз в неделю на заседания16. Эта резко ограничивающая революционную активность городской бедноты мера Конвента была вскоре понята некоторыми секциями (не спасло и установленное вознаграждение по 40 су за посещение заседаний «неимущими гражданами»). Выражая настроение бедноты, оставшиеся на воле «бешеные» (Жан Варле) резко выступили против ограничения якобинцами прав секций, но безуспешно. Арест Варле был ответом якобинцев на последнюю попытку «бешеных» активизироваться17.
Разгром якобинцами «бешеных», секционного движения, введение в том же сентябре 1793 г. максимума заработной платы рабочим предрешили непрочность якобинской диктатуры и ее падение 9 термидора18.
Такова концепция движения «бешеных», данная в работе Н.П.Фрейберг.
Скудость документов помешала автору дать развернутое освещение этого движения летом 1793 г. Н.П.Фрейберг почти не уделила внимания анализу состава самой группы «бешеных», она могла лишь в общих чертах представлять их связь с секционным движением парижской бедноты. Недостаточная марксистская разработка в 20-х годах истории классовой борьбы в Париже после 31 мая — 2 июня 1793 г. не позволила автору обрисовать позицию различных течений якобинского блока в борьбе с «бешеными».
Тем не менее статья Н.П.Фрейберг имела важное значение для становления советской историографии Великой французской революции: здесь впервые на конкретном материале был вскрыт методологический порок взглядов социал-демократов — ненаучное понимание ими роли плебейских масс в Великой французской революции. И хотя сама исследовательница вслед за Куновым по традиции относила «бешеных» к мелкобуржуазной группировке19, весь материал ее статьи свидетельствовал о том, что «бешеные» были предпролетарско-плебейским течением. Они, как правильно писала сама Фрейберг, «с гораздо большей энергией, чем какая- либо другая группировка того времени, боролись за удовлетворение социальных и экономических требований городского населения, были тесно связаны с теми народными обществами и секциями Парижа, где группировался рабочий и ремесленный люд... в своих выступлениях они говорили не только о ремесленниках л мелких рантьерах, но и о бедственном положении наемных рабочих, указывая на скудность их заработной платы и требуя понижения (фиксации) цен на предметы народного потребления»20.
Н.П.Фрейберг подвергла критике Жореса и Кунова за то, что они не освещают политических взглядов «бешеных», их борьбу в защиту конституции 1793 г. и политических прав парижских секций. Она показала несостоятельность утверждений, что «бешеные» боролись против развития капитализма, против машинного производства — это мнение не подтверждается никакими документами21. В соответствии с указанием Маркса и Энгельса о Ж.Ру и Т.Леклерке в «Святом семействе» Н.П.Фрейберг подчеркнула необходимость «поставить на реальную почву вопрос о «бешеных», как о предшественниках бабувистского движения, пытавшегося опереться на те же рабоче-ремесленные кварталы великого города»22.
Эта первая работа Фрейберг показала, какого серьезного исследователя в ее лице приобрела советская школа историков Великой французской революции. Вопреки Жересу и Матьезу советский историк Н.П.Фрейберг показала, что при освещении борьбы «бешеных» с якобинцами летом и осенью 1793 г. в Париже недопустимо смотреть на эту борьбу глазами якобинцев. И Фрейберг смотрела на нее глазами историка пролетариата, марксиста, следуя В.И.Ленину, который писал: «Чтобы разобраться в партийной борьбе, не надо верить на слово, а изучать действительную историю партий, изучать не столько то, что партии о себе говорят, а то, что они делают, как они поступают при решении разных политических вопросов, как они ведут себя в делах, затрагивающих жизненные интересы разных классов общества, помещиков, капиталистов, крестьян, рабочих и так далее»23. Этот критерий при оценке взглядов «бешеных» и якобинцев позволил Фрейберг вскрыть известную ограниченность якобинцев, их боязнь (скрытую за революционными лозунгами о защите Конституции 1793 г.) все возрастающих требований плебейских масс Парижа решительно улучшить материальное, экономическое положение бедноты и объявить войну буржуазным собственникам, спекулянтам, торговцам.
Небольшая статья Н.П.Фрейберг явилась ценным вкладом в раннюю советскую научную литературу о Великой французской революции. Эта работа объективно пробила серьезную брешь в казавшейся прочной схеме Кунова. Становилось ясно, что Кунов, в общем правильно показавший контрреволюционную роль буржуазного либерализма во Франции 1789—1794 гг., не сумел понять на примере «бешеных» глубокого революционного значения выступлений плебейства городов и тем самым исказил существенный момент марксистского понимания движущих сил французской революции.
С конца 20-х годов схема Кунова в СССР начинает подвергаться критике Н.М.Лукиным, Г.С.Фридляндом и др., пока не была окончательно пересмотрена на основе ленинских положений о революции 1789 года.
Новаторское значение работы Н.П.Фрейберг в свое время было осознано не сразу и не всеми историками-марксистами. Это вполне понятно, если учесть уровень развития советской историографии 20-х годов: шел процесс становления, настойчивых поисков24.
В поддержку Н.П.Фрейберг выступил Н.М.Лукин. Еще до публикации статьи Фрейберг, когда она находилась в наборе, Н.М.Лукин выступил с обзором работ советских историков по вопросам Великой французской революции, где отметил различие взглядов Захера и Фрейберг на движение «бешеных». Николай Михайлович указывал, что Захер «ошибается, утверждая, будто «бешеные» проявляли полное пренебрежение к вопросам политической свободы. Несостоятельность этой точки зрения хорошо показана в статье Н.П.Фрейберг, долженствующей появиться в одном из ближайших номеров «Историка-марксиста» («Декрет 19 вандемьера и борьба «бешеных» за Конституцию 1793 года») (Курсив наш.— В.Г.)... Фрейберг, во-первых, доказала, что как раз в процессе борьбы с робеспьеровцами осенью 1793 г. «бешеные» развернули последовательно демократическую программу, надеясь, что с введением в действие Конституции 1793 г. их сторонникам удастся проникнуть в будущее законодательное собрание; во-вторых, автору удалось установить, что в сентябрьском движении «бешеных» принимали участие и наемные рабочие, среди которых в это время шло движение в пользу повышения заработной платы»25.
После опубликования статьи Фрейберг прошло почти 40 лет. За это время изучение роли народных масс в Великой французской революции историками-марксистами заметно шагнуло вперед.
В интересных исследованиях С.Л.Сытина26 борьба «бешеных» с якобинцами летом 1793 г. подвергнута широкому анализу в тесной связи с массовым движением парижских секций за решительное улучшение экономического положения плебейских масс. Целый ряд важных вопросов, которые в статье Н.П.Фрейберг но понятным причинам носили эскизный или постановочный характер, подвергнуты С.Л.Сытиным углубленному анализу на широком фактическом материале (преддролетарско-плебейский характер движения «бешеных», отличие программы «бешеных» от программы левых якобинцев и др.). При этом некоторые положения Натальи Павловны не могли не подвергнуться уточнению.
Но это ни в коей мере не умаляет важности работы, проделанной в свое время Фрейберг. Ее статья в основном сохраняет свою ценность и в настоящее время как одно из лучших исследований советских историков 20-х годов, посвященных выяснению роли народных «низов» в Великой французской революции.
Последующая работа Фрейберг в изучении французской революции была связана с подготовкой статей для первого издания Большой советской энциклопедии. Здесь проявилось умение автора в небольшой энциклопедической статье соединить популярность изложения с глубиной научного анализа. Интересна статья «Варне» (1927 г.), где Н.П.Фрейберг показывает руководителя «бешеных» как эгалитариста, ратовавшего за «фактическое равенство», за освобождение бедноты от ига богатых и тем самым подготовлявшего почву для пропаганды социалистических учений27.
Следует отметить очерки автора о Дантоне и дантонистах (Демулене, Делакруа, Эро де-Сешеле)28. Раскрывая крупную роль Ж.-Ж.Дантона на первых этапах революции, Н.П.Фрейберг разоблачает оппортунизм лидера правого крыла якобинцев в решающие для революции 1793—1794 годы. Дантон вошел в историю Франции не только как революционер, но и как политик-оппортунист, связанный с новой богатеющей буржуазией и сам превратившийся в буржуа-собственника. При этом автор остается на почве строгих исторических фактов, не приписывая Дантону, как это делали Альбер Матьез и Луи Мадлен, недостаточно обоснованных обвинений в прямой измене революции.
Н.П.Фрейберг живо интересовалась деятельностью руководителя левых якобинцев Шометта. В статье «Шометт» (1933 г.)29 она охарактеризовала его как революционера-практика, выражавшего интересы беднейших сйоев мелкой буржуазии, борца за социально-экономические интересы городской бедноты. Вместе с тем автор не умалчивает о том, что Шометт, как и другие якобинцы, проявлял колебания, заняв в дни народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г. позицию «морального осуждения» жирондистов.
Н.П.Фрейберг написала также содержательную статью30 об участии Шометта в первом периоде революции, осветив малоизученный вопрос о демократической роли в 1790—1791 гг. газеты Прюдомма «Парижские революции», сотрудником которой являлся будущий прокурор Парижской Коммуны.
Много статей в БСЭ поместила Н.П.Фрейберг и о других деятелях Великой французской революции (Верньо, Сент-Андре, Дюмурье, Гобеле, Грегуаре)31.
Н.П.Фрейберг проявила живой интерес к новейшим работам французских историков о революции 1789 года, неоднократно выступала с рецензиями и историографическими обзорами. В обзоре французских исторических журналов за 1928—1929 гг.32 она проявила тонкое понимание, в частности, работ А.Матьеза. Отметив несомненное достоинство статьи Матьеза о вантозских декретах, впервые со всей серьезностью ставящей вопрос о том, что декреты могли расширить социальную базу революции, Н.П.Фрейберг в то же время показала, что Матьез преувеличил значение этих декретов, которые могли улучшить экономическое положение неимущих, но не могли произвести «социальную революцию», как уверял Матьез.
С особым вниманием следила Н.П.Фрейберг за публикацией документов о Великой революции 1789 года во Франции. Перу ее принадлежат квалифицированные рецензии на ценную публикацию П.Карона о деятельности продовольственной комиссии Конвента в период второго максимума и на переиздание «Отца Дюшена» Эбера известным историком Ф.Брэшом33.
В связи с решительным поворотом советских историков в конце 20-х — начале 30-х годов к глубокому освоению наследия В.И.Ленина о Великой французской революции Н.П.Фрейберг проделывает большую работу по систематизации указаний Маркса, Энгельса, Ленина по этой проблеме. Студенты вузов и широкие круги читателей СССР благодаря усилиям Н.П.Фрейберг в 1933—1934 гг. получили возможность ознакомиться с высказываниями классиков марксизма-ленинизма по важнейшим проблемам французской революции, которые тщательно собрала ученица Н.М.Лукина в подготовленном ею обширном отделе документов о революции, помещенном в хрестоматии по новой истории под редакцией Н.М.Лукина и В.М.Далина34.
Занятая большой научно-педагогической работой в Московском институте истории, философии и литературы, Н.П.Фрейберг продолжала вести исследовательскую работу в своей любимой области. В начале 30-х годов она пишет работу по аграрной истории французской революции, где применяет указания В. И. Ленина о двух типах развития капитализма в сельском хозяйстве к опыту буржуазно-демократической революции во Франции конца XVIII в. В это же время она завершает монографию «Отношения России и Франции во второй половине XVIII века». К сожалению, обе эти работы автор не успела подготовить к печати.
Н.П.Фрейберг была разносторонним историком, обращавшимся к самым различным сюжетам истории Франции, в частности, к ее средневековой истории35. И здесь Наталья Павловна выступила вдумчивым, серьезным исследователем-марксистом. Ее большая статья о мастерах и подмастерьях во французских цехах XIII—XIV вв. оставила заметный след в истории становления советской медиевистики. Советский историк Ф.Я.Полянский, хотя и отмечал некоторые недостатки работы Фрейберг (преувеличение роли торгового капитала в цеховом производстве XIII— XIV вв. и др.), в целом давал ей высокую оценку.
Ценность работы Н.П.Фрейберг, указывал Полянский, в том, что она документально выяснила расслоение цеховой среды и подвергла резкой критике домыслы французских буржуазных историков (Фаньез и др.) о единстве цеховых ремесленников, об «отеческой» привязанности мастеров и подмастерьев. Автор проанализировала классовую борьбу между французскими мастерами и подмастерьями. «После монографии Н.П.Грацианского (о парижских средневековых цехах. — В.Г.) подобное выступление было весьма уместным и ценным»36, подчеркивает Ф.Я.Полянский заслугу Н. П. Фрейберг.
Современники отмечали, что Н.П.Фрейберг была не только одаренным исследователем, но и выдающимся педагогом-лектором37. Преподавательская работа Натальи Павловны началась еще в 1914 г. на Пречистенских рабочих курсах (впоследствии рабочих курсах МГСПС) и кооперативных курсах Центросоюза при университете им. А.Шанявского38. Лекции по истории Натальи Павловны отличались глубоким знанием фактического материала и широтой обобщений.
С педагогической работой историк не порывал и в годы учебы в аспирантуре Института истории РАНИОН. По предложению Н.М.Лукина Фрейберг в 1927 г. стала вести в качестве ассистента семинар по истории Великой французской революции у студентов III курса историко-археологического отделения Московского университета39. После окончания аспирантуры Наталья Павловна много внимания уделяет подготовке учебников по новой истории Европы. В 1932 г. вышел в свет ее учебник по истории классовой борьбы для 8-го года обучения (вып.I—III. Англия, Франция и Германия в эпоху империализма). Н.П.Фрейберг написала также главы о Великой французской революции, революции 1848 года во Франции и Германии для учебника по истории классовой борьбы эпохи промышленного капитализма для 7-го и 8-го годов обучения (1933 г.)40.
Наталья Павловна проводила большую общественную работу в Институте истории Комакадемии и Московском институте истории, философии и литературы. Она была секретарем секции промышленного капитализма Института истории Комакадемии, ближайшим помощником Н.М.Лукина, являвшегося в конце 20-х — начале 30-х годов председателем этой секции. Н.П.Фрейберг входила в число сотрудников Комиссии по изданию документов эпохи империализма при ЦИК СССР41. Однако ее деятельность в комиссии прекратилась в 1932 г. после письма Сталина в редакцию «Пролетарской революции», когда в обстановке культа личности начались репрессии против многих честных советских историков. Н.П.Фрейберг вместе с двумя другими научными сотрудниками была «сокращена» из штата комиссии.
Несмотря на проявленное к ней необоснованное недоверие, Н.П.Фрейберг продолжала заниматься наукой. «В настоящее время работаю над темой "Борьба за американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве Франции в эпоху Великой французской революции"»42, — писала Фрейберг в июне 1933 г.
Однако эту оригинальную работу Наталье Павловне не удалось завершить.
13 июля 1933 г. профессора Н.П.Фрейберг не стало. Она скончалась в возрасте 40 лет.
В некрологе, помещенном в журнале «Историк-марксист», Николай Михайлович Лукин от имени секции промышленного капитализма Института истории Комакадемии с глубокой скорбью писал, что в лице Н.П.Фрейберг «наука нашего Союза потеряла ценного и работоспособного товарища... Н.П.Фрейберг в основном сосредоточила свою работу по изучению Великой французской революции. Совершенно несомненно, что в этой области она успела стать одним из наиболее сведущих и компетентных работников среди советских историков. Отличительной чертой т. Фрейберг была исключительная преданность работе, точность и тщательность в ее выполнении, большая работоспособность. Тем более- чувствительной является потеря Н.П.Фрейберг, которая много могла бы еще дать советской науке»43.
В этих словах Н.М.Лукина выражена точная оценка научной деятельности Н.П.Фрейберг. Даже то немногое, что она успела написать в области истории Великой французской революции, дает основание считать ее одной из лучших представительниц советской школы 20-х годов.
Наталья Павловна Фрейберг принадлежит к числу ближайших и талантливейших учеников академика Н.М.Лукина. Ее имя прочно занимает должное место среди имен советских исследователей истории Франции.
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