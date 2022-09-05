подводя итоги лета, или прибавление семейства

Купив корзину золотистых яблок, Вернуться в дом и оглядеться в нем. Из окон дышит розовым огнем Осенний мир — так непривычно ярок И молчалив.…

А вот что Александр Кушнер говорит (спасибо синьору lillibulero, одарил меня этим поэтом!) *Блоку и Пастернаку слегка прилетело ) * В окне…