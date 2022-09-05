подводя итоги лета, или прибавление семейства

В нашей деревне есть один большой богатый дом, его никак не минуешь, ибо он располагается на самом спуске к реке. И каждый день не по разу мимо я ходила. Несмотря на высоченный забор, сравнимый разве что с забором тюрьмы Гуантанамо, какие-то отзвуки зазаборной жизни доходят до деревни. Живет там собака. Большая, красивая, косит под хаски. Молодая. Она все время на цепи, но то ли сорвалась, то ли хозяева упустили, то ли отчаянный кавалер каким-то образом умудрился проникнуть в терем тот высокий, - в общем, принесла эта барышня-полухаски потомство. Трех щенков. Одного – мальчишку – хозяева, видимо, пристроили, а двух девчонок выкинули за ворота. Буквально, не фигурально. Месячных щенят. На дорогу. Еще и отгоняли от своих ворот. Когда мы с Бель (у нас гостившей) это увидели… Оказывается, я две матерных фразы знаю, а Бель даже три. Но легче щенятам от этого не стало.
Я уже говорила недавно, что дозреваю до заведенья дома питомца? Говорила. Вселенная меня услышала и сказала: что ж, не стоит откладывать! нА тебе!
К чести деревенских надо сказать, что в выхаживание Розки и Лизки включились все, а богатому дому объявили обструкцию. На парном молочке и свежих яичках наши девчата стали расти и крепнуть не по дням, а по часам. Ума набираться, т.к. воспитательный процесс мы тоже не игнорили. И это было прекрасно, но как доставить эти мохнатые, непоседливые, шумные существа в город? Неважно, что ехать меньше суток, но без справки о прививках меня с ними даже в тамбур не пустят.
Тетя Лида, добрая душа, сказала, что согласна оставить их у себя. Не сомневаюсь, она бы так и сделала, но я ж себе такое не могу позволить, навязать пожилому человеку эдакую заботу, да и решила уже, что собачата – мои. То есть наши, ибо Бель во что бы то ни стало хочет вести Лизку к себе домой. В Самару, да. Из Рязанской области. Мы разработали сложный, но гениальный план.
И тут в игру вновь вступило дорогое мирозданье. Сначала в лице моей сестры. Она стала искать попутчиков или перевозчиков, кто не побрезгует щенятами в машине. И в какой-то соцсети объявился вдруг бывший мой ученик. Одного из первых выпусков, еще в школе. «Да нет проблем, Наталья Андреевна, я за вами приеду на газели!» И приехал. На «газели». С моим папой и ковром для тети Лиды, который мы никак все не могли доставить. И увезли мы Розку и Лизку, и еще драную пегую кошку Таисью, столовавшуюся в нашем дворе все лето, в город.
Теперь ждем ревакцинации, истечения карантинного срока, чтобы Бель приехала за своей Лизанькой.
Мама встретила нас словами: «Спасибо, доченька, что обеспечила мне яркое начало пенсии! скучать не придется!»
Лизка больше белая и нос у нее розовый, а Розка больше серебристо-серая, со светло-карими глазами, и они так и сияют. Хвост. завитый в крепкое кольцо, почти ни на минуту не останавливается, все время туда-сюда. Улыбка - куда там голливудским дивам. И что вот еще людям для счастья надо, кроме такой собаки!