провожаем Август и встречаем сентябрь

Лето было щедрое. Урожайное. Оксана и Алексей спасли и выходили стрижа. Антон обрел Августа. А нас с Бель= bella_casus осчастливили Розка…

А вот что Александр Кушнер говорит (спасибо синьору lillibulero, одарил меня этим поэтом!) *Блоку и Пастернаку слегка прилетело ) * В окне…