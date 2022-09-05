провожаем Август и встречаем сентябрь

Вернуться в дом и оглядеться в нем.
Из окон дышит розовым огнем
Осенний мир — так непривычно ярок
И молчалив. Как дорог твой подарок —
Прозрачный шепот, уносящий вдаль,
Подруга-осень, розовая шаль
Над золотыми косами твоими,
Уже я слышу, журавли трубят
И в тишине колышется над ними
Покров вечерний — тающий закат.
И, собираясь в дальнюю дорогу,
Кораблики лесные, журавли,
Лепечут журавлятам сквозь тревогу
О теплом солнце будущей земли.
Я вдаль смотрю, я вижу небеса,
Пронзительные, синие, как пламя
Звезды холодной, что звенит над нами,
Как золотая дикая оса.
Какая сила осени дана —
Владычице плодов, уже созревших,
Еще вчера на яблонях висевших.
Сегодня ими до краев полна
И тяжела плетеная корзина.
Налившиеся яблоки лежат
И источают странный аромат.
Дубовый стол — как темная долина —
Вся в хрупком инее, во власти сна —
Ждет солнца теплых ласковых объятий.
Но, словно почка, лопнет тишина —
Корзина распахнет витое платье,
И вдруг медовых яблок белизна,
Что светится сквозь розовую шкурку,
Обрушится на стол и потечет,
Как пестрая листва, по переулкам.
Какой теперь нам нужен звездочет,
Чтоб сосчитать, что к нам попало в плен:
Галактики и спелые планеты —
Они лежат, как падшие кометы,
Дымятся ароматом перемен.
И, торжествуя над земною твердью,
Они цветут на кухонном столе,
Горят в прозрачной сахарной смоле
И серебром, и золотом, и медью.
Увидев яблок свет, в мое окно
Уже стучится желтая синица.
О, осень, ты — владычица, царица,
Как долго вместе быть нам суждено?
Как долго нам летать над тополями,
Что сыплют в окна людям огоньки,
Носиться с ветром наперегонки
Над теплыми усталыми полями?
Какою плотью мне облечь тебя,
Студеной ночи смутное желанье,
Горячих яблок жадное дыханье,
Крылатое мгновенье сентября?
Как сохранить на стынущей земле
Твоих закатов медленное пламя? —
Я буду петь под снежными холмами
О яблоках, цветущих на столе, —
На журавлином, птичьем языке —
О золотой смеющейся реке,
О шелестящих бронзовых колосьях,
О листьях, вдаль летящих налегке.
Я сохраню твою частицу, осень,
Горячим желтым яблоком в руке.
Юлия Крутеева (в журнале «Урал» за 2002, номер 3)
Анка Булгару
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