Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

лето, макушка и опушка

А вот что Александр Кушнер говорит (спасибо синьору lillibulero, одарил меня этим поэтом!) *Блоку и Пастернаку слегка прилетело ) *

В окне вагонном под откосами
Мелькает призрак иван-чая.
Кем надо быть, чтоб этот розовый
Цвет миновать, не замечая?

Ну что ж вы, русские художники,
Народолюбцы, интроверты,
Где ваши грубые треножники,
Чернорабочие мольберты?

Не скучно ль явкою с повинною
Жить, узкогрудым интересом?
“Бывало, шла походкой чинною
На свист и шум за ближним лесом...”

Не жаль вам заросли лиловые,
Сиреневатые наплывы
Отдать французам, бестолковые
И безыдейные мотивы?

И все по смерть ходить, как по воду,
Все тьма, “столыпин” да теплушка...
“Я понял, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка”.

Все по убийственному, этому,
Слепорожденному, глухому,
Напрасно в розовый одетому,
В лиловый, в летнюю истому.



Посмотреть обсуждение, содержащее этот комментарий


Tags: литературная республика, просто так
Subscribe

  • 14 июля - из истории праздника во франции

    Первое всенародное празднование 14 июля было в 1790 году. В последующие годы этот праздник заслоняли другие события: в 1791 году - неудачное бегство…

  • 14 июля - Маленький эпизод Великой революции

    Бой барабана в переулках слышен. Людской поток рассержен и бурлив. Танцует пламя дымное над крышей, Колпак фригийский набок заломив. Беги на…

  • простые вещи

    А я в деревне. Первый год, как тут провели тырнет. Связь стала более-менее стабильной. Но так тихо тут, свежо, что я лишний раз не хочу в эфир…

  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
    Help
  • 3 comments