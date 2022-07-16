лето, макушка и опушка

Первое всенародное празднование 14 июля было в 1790 году. В последующие годы этот праздник заслоняли другие события: в 1791 году - неудачное бегство…

А я в деревне. Первый год, как тут провели тырнет. Связь стала более-менее стабильной. Но так тихо тут, свежо, что я лишний раз не хочу в эфир…