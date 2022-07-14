14 июля - из истории праздника во франции

В последующие годы этот праздник заслоняли другие события: в 1791 году - неудачное бегство Людовика XVI и последующий кризис, в 1791 году - объявление Отечества в опасности, в 1793 - убийство Жан-Поля Марата, а главным праздником стал День единства 10 августа. В 1794 центральным был праздник в честь Верховного существа.
Однако после Термидорского переворота, в 1795-97 годах 14 июля все же отмечается как государственный общенациональный праздник, но с меньшим энтузиазмом. В 1797 году празднование 14 июля было отмечено военными церемониями (парадами).
Даже в 1799 году 14 июля отмечается, не как День свободы, а как "День согласия".
В 1800 году 14 июля тоже проходит парад консульской гвардии на Марсовом поле.
После 1804 года, когда Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором, 14 июля теряется среди других празднований.
После реставрации Бурбонов Людовик XVIII пытается привить как государственный праздник день своих именин - 5 августа.
После Июльской революции "король-гражданин" Луи-Филипп оживляет память о великой победе нации 14 июля и распоряжается увековечить эту дату воздвижением колонны в честь мучеников июля на площади Бастилии, это происходит 27 января 1831 года. Колонна на площади стоит и сегодня. Празднование годовщины 14 июля в царствование Луи-Филиппа происходит ежегодно.
Вторая Республика не восстанавливает праздник 14 июля, но отмечает годовщину Первой Республики - 22 сентября (это дата открытия Национального Конвента в 1792 году).
При Второй империи возрождается празднование 15 августа - дня рождения Наполеона I, но сторонники республики отмечают 14 июля.
Третья Республика, провозглашенная 4 сентября 1870 года, объявляет 14 июля национальным праздником только в 1880 году.
Военный парад и гражданская церемония происходят не на Марсовом поле, а на ипподроме Лоньшан. Присутствуют 3000000 зрителей. Президент Жюль Греви и военный министр распределяет новые знамена между воинскими частями.
Вторая важная церемония в этот день - инаугурация статуи Республики, воздвигнутая по проекту, победившему в конкурсе скульпторов.
14 июля 1886 года в военном параде впервые участвует женщина, маркитантка 131-го пехотного полка, только что получившая медаль за воинские заслуги.
14 июля 1888 года новый президент, Сади Карно, внук участника Великой революции 1789 года Лазара Карно, приглашает на банкет мэров главных городов Франции, округов и кантонов (всего собираются 4000 человек).
14 июля 1915 года военный парад впервые проходит на Елисейских полях. В годы Первой мировой войны праздник неукоснительно отмечается.
После перемирия 11 ноября 1918 года, 28 июня 1919 г. подписан мирный договор. 14 июля становится одновременно праздником окончания войны.
В годы Второй мировой войны движение за празднование 14 июля возглавляет Народный фронт.
14 июля 1939 года правительство Даладье, который подчеркивает родство нынешнего праздника с праздником 1790 года, торжественно отмечает 150-летие Великой революции.
14 июля 1940 года, четыре дня спустя после перемирия, правительство Виши призывает население "в эти тяжелые времена достойно отметить национальный праздник". Однако церемония носит почти траурный характер. В праздновании участвуют представители католического клира. Одновременно 14 июля отмечают французские граждане, эмигрировавшие в другие страны Европы и США. Генерал де Голь в этот день обращается по радио к соотечественникам и призывает к сопротивлению фашистам. Радио Би-Би-Си ежегодно 14 июля призывает французов помнить об этом дне.
В оккупированном Париже не проходит празднования; Сопротивление организует шествия и мирные демонстрации в Лондоне. Тем с большим воодушевлением и радостью отмечается 14 июля в 1945 году.
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