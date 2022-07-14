14 июля - Маленький эпизод Великой революции

14 июля - из истории праздника во франции Первое всенародное празднование 14 июля было в 1790 году. В последующие годы этот праздник заслоняли другие события: в 1791 году - неудачное бегство…

поскольку остались у меня френды, на ВФР зацикленные )) Портреты Лолотты Демулен Фуше смотрим, сравниваем, вотируем! кто не в теме, но любит чужие фотки разглядывать, тоже заходите ;))