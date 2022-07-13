простые вещи

поскольку остались у меня френды, на ВФР зацикленные )) Портреты Лолотты Демулен Фуше смотрим, сравниваем, вотируем! кто не в теме, но любит чужие фотки разглядывать, тоже заходите ;))

городской пейзаж Продолжается у нас такая эстафета, и гражданин ББ оделил всех персонажей рисунками от Yves Ducourtioux в количестве 100500 :)) Даже метку…