Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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простые вещи

А я в деревне. Первый год, как тут провели тырнет. Связь стала более-менее стабильной. Но так тихо тут, свежо, что я лишний раз не хочу в эфир выходить. Мне кажется, что в эту тишину сразу врывается тысячеголосье всего мира, и конец нашей сельской гармонии и идиллии.
Прошлой зимой я закончила оцифровывать все семейные альбомы, бабушек-дедушек, зато теперь весь архив могу унести с собой на флэшке меньше спичечного коробка, и пересматривать когда угодно. Тем и занимаюсь вечерами.


Сижу на старой веранде, похожей на эту. Кажется, и не думаю ни о чем в особенности, а так хорошо. И грустно. В смысле, как Оксана говорит. Сладкая грусть, похожая на запахи степных трав и луговых цветов.
До малины у нас еще далеко, только-только начала розоветь, и даже смородина не поспела, а клубника уже почти готова. Травы, клубника, комары, туман, а еще липа зацвела. Вот хотя бы ради одной этой цветущей липы Земле стоило родиться в огромной галактике.
Иван-чай цветет тоже. Пробую его собирать и сушить на зиму.


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