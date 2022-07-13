Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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поскольку остались у меня френды, на ВФР зацикленные ))

Портреты
Лолотты Демулен
Фуше
смотрим, сравниваем, вотируем! кто не в теме, но любит чужие фотки разглядывать, тоже заходите ;))
Tags: homo ludens, Великая французская революция
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