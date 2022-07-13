поскольку остались у меня френды, на ВФР зацикленные ))

Лолотты Демулен
Фуше
смотрим, сравниваем, вотируем! кто не в теме, но любит чужие фотки разглядывать, тоже заходите ;))
Продолжается у нас такая эстафета, и гражданин ББ оделил всех персонажей рисунками от Yves Ducourtioux в количестве 100500 :)) Даже метку…
Вот стемнело за окном И легла вокруг прохлада, Принесу наряд тайком: Юбку, шаль, метлу что надо! И рванем, подруга, в пляс, Пусть завидуют святые,…
С вашей же коллективной подачи я успела посмотреть "Собственность больше не кража" и "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" этого же…