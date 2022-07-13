поскольку остались у меня френды, на ВФР зацикленные ))

городской пейзаж Продолжается у нас такая эстафета, и гражданин ББ оделил всех персонажей рисунками от Yves Ducourtioux в количестве 100500 :)) Даже метку…

Бельтайн - Вальпургиева ночь - рассвет ландышей - и Первое мая Вот стемнело за окном И легла вокруг прохлада, Принесу наряд тайком: Юбку, шаль, метлу что надо! И рванем, подруга, в пляс, Пусть завидуют святые,…