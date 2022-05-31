Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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городской пейзаж

Продолжается у нас такая эстафета, и гражданин ББ оделил всех персонажей рисунками от Yves Ducourtioux в количестве 100500 :)) Даже метку отдельную завели
Тулуза (которую мы с anton_pravdin25, оказалось, совсем не так воображали)
для нашего любезного Ретифа де Ла Бретона - Саси (деревня такая, теперь в деп. Йонна)
Париж для парижан и не только
Валансе и Нейи - для гражданки Дино и коллеги Талейрана
Нант
Эврё и Шартр, Бург-ле-Рен
Алансон (Эбера родина)
Лион
Версаль
Амьен
Гренобль (там канатная дорога есть!)
Памье и Фуа, деп. Арьеж
Марсель
для Гракха Бабефа - Сен-Кентен (Saint-Quentin)
Нуайон
Каркассон и Ним
Арси-сюр-Об (родина Дантона)
Гиз (родина Камила Демулена)
цветущий Бордо и загадочный Шамбери (в котором не одни лишь горные козлы прыгают, вопреки мнению граждан Окс-Алекс-Форстеров, а который, судя скульптуре, есть родина слонов)
для всей семьи Дюпле и их друзей - Шуази-ле-Руа, это пригород Парижа
Фреван
Аррас
Клермон-Ферран (вотчина Кутона)
Блеранкур (родина Сен-Жюста)
Страсбург и Кольмар (для обоих-двух комиссаров в Эльзасе, Антуана и Мари-Жана)
Для мадам Элен де Сешель, мадам Маргариты и Мари-Жана - Сен-Мало (Saint-Malo), Ливри (Livry), Вильмуасон-сюр-Ож (Villemoisson-sur-Orge)
Ла Рошель (родина Бийо-Варена)
личное и политическое персонажа - Тарб, Семеак (Semeac), Вик-ан-Бигор (Vic-en-Bigorre), крепость Олерон и Сент (Saintes) прям конкретно с тюрьмой
И, с чего все заверте... Города, городки и городочки славного деп. Крез - Гере, Аэн, Обюссон и Бурж (Бурж уже не к Крезу вроде относится, а к Шер, но к нужному персонажу)

Плюсом еще Ла Рошель
и "сухая гильотина" "великолепная Гвиана" (рисунки правда великолепные!)
Tags: homo ludens, Великая французская революция
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