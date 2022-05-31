городской пейзаж

пионеры! vivos voco! с праздником! В каждой щелочке, В каждом узоре Жизнь богата и многогранна. Всюду — даже среди инфузорий Лилипуты И великаны. После каждой своей потери…

9 Мая - день Победы - кольцовка стихов Земля тосковала по русской речи, Два года была в огне и в дыму. Враги, все живое перекалечив, Учили ее языку своему. Но грянул суд. Расстреляв…