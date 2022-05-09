9 Мая - день Победы - кольцовка стихов

Два года была в огне и в дыму.
Враги, все живое перекалечив,
Учили ее языку своему.
Но грянул суд.
Расстреляв дозоры,
Мы закрепились на берегу,
И, боже мой, как засияли горы,
Какой по ущельям пронесся гул!
Горный песок скрипит под ногами,
Вода в борта корабельные бьет.
Земля, что лежит еще за холмами,
Зовет нас к себе, торопит вперед.
По желтому скату,
По кочкам зеленым
Вегу к родниковой воде во рву,
Как на свиданье мальчик влюбленный,
И падаю, радуясь, на траву.
Все необычно, для сердца ново -
От серых долин до сизых высот.
И ветер каждое наше слово,
Как откровение, вдаль несет.
Поднявшись в рост на камне лобастом,
Приветствую:
«Здравствуй, родная земля!»
И горы мне отвечают: «Здравствуй!»
И низко склоняются тополя.
Кричу в озаренные днем просторы,
Напоминаю родные слова: «Огонь!» -
«Огонь!» - отзываются горы.
«Москва!» - кричу,
Повторяют:
«Москва!»
Земля моя,
В гальках, в зеленых росах,
Расправь свои плечи, живи, цвети!
Ты - наша.
Мы снова с тобою - матросы,
Да разве могли мы к тебе не прийти!
Уже из пещер, из ущелий и гротов
Выходит на солнце родной народ.
«Вперед!» - кричат моряки и пехота,
И горы, как гром, повторяют:
«Вперед!»
А.Яшин
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