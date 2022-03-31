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наши историки: Мария Аркадьевна Буковецкая
01.10.1888, с. Анновка Острогожского уезда. Воронежской губернии, — 14.12.1946, Ленинград историк, экономист, в ПБ - в 1930—46 гг. За годы учебы…
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homo ludens
Еще один сводный пост - по нашим играм. Если чего-то нет – значит, возможно, будет. Люди, которые играют в игры о приводимых и приводящих, или…
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"красная амазонка"
Анна-Жозефа Теруань де Мерикур. Не такая уж она "красная", по сравнению с Клер Лакомб, но все же скорей демократка, чем либералка, и скорей…
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