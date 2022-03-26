подвиг Гоморры / Светлана Ширанкова

Коммуна 1871 Ни архивов, ни крох со стола «Исторического отношения». Что погибло – истлеет дотла. Но не пепел нам будет мишенью, Не событья рассказ понесут, Не…

как быть?.. в свете политической ситуации Вопрос товарищам и френдам, которые в теме разбираются. СтОит ли устанавливать на компе браузеры Атом /или Яндекс (вместо хрома, лисицы и оперы)?…