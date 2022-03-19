Коммуна 1871

как быть?.. в свете политической ситуации Вопрос товарищам и френдам, которые в теме разбираются. СтОит ли устанавливать на компе браузеры Атом /или Яндекс (вместо хрома, лисицы и оперы)?…

"Чхонбон" Красиво играют и поют. Но КНДР, кажется, политического убежища не предоставляет, Фёр-то ке? Вы что-нибудь запасаете на светлое будущее? КомпУтер…