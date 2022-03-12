нынешний "троцкизм" как интеллигентский косплей

воспоминания старого гобелена Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели,…

наши историки: Давид Борисович Рязанов / Гольдендах 10.03.1870 — 21.01.1938 Родился в Одессе. Революционную работу вёл с 1887 в Одессе, Петербурге. Много лет жил в эмиграции. После 2-го съезда РСДРП…