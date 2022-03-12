Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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нынешний "троцкизм" как интеллигентский косплей

gran_salis: "Пока что я вот что вижу. Вы ранее ставили вопрос о том, что "троцкизма" и "сталинизма" в сегодняшнем мире нет и быть не может. Согласен. Это, выражаясь на слэнге, косплей. Просто уже потому, что "традиции всех мертвых поколений тяготеют..." Не вдаваясь глубоко в анализ, возмущаясь большим террором 1937 года, левые (и левачье тоже) отшатнулись от Сталина как от репрезентативной фигуры политика-коммуниста. Но потребность в репрезентации никуда не делась, следовательно, автоматически выплыл Лев Давидович. Не сам по себе, а лишь как альтернатива И.В.С."
eliabe_l: "Мне кажется, Вы очень точно описали механизм интереса к Троцкому после разочарования в опыте СССР на Западе.
Но есть и другая причина, по-моему. Дело в том, что большинство людей, которые обращаются к революционности Троцкого и сегодня, и вчерашние поклонники - люди интеллигентного труда, мелкобуржуазные в большевистском жаргоне. Им многое в Троцком импонирует - и его блестящий литертурный талант, и его неспособность подчиняться коллективной идеологии, и его "я", и его имидж "командира железных полков", "необыкновенная личность". Вот один из его французских друзей описывает первую встречу с Троцкм в 1915 году: Троцкий и Мартов пришли пообщаться с французскими радикалами по поводу Циммервальда, конференции революционной оппозиции войне. Французы сделали предложение. Мартов ответил, что он не может ответить немедленно, он должен посоветоваться со своей партийной группой. А Троцкий (хотя у него тоже была группа) сразу же ответил согласием, не задумываясь. Это у француза (Альфред Росмер) вызвало восторг - он был анархо-синдикалистом и идея подчинения группе была ему неприятна.
Вот это тоже продолжает нравиться. А наследство Мартова с его демократическим коллективным обсуждением или, еще хуже, Ленина с жестким подчинением индивидуальности партийной дисциплине, кажется угнетающим. Современные люди на Западе, по-крайней мере, очень индивидуалистичны, мало способны действовать, как коллектив."

По-моему, оба товарищи правы.
Tags: бои за историю, массы-классы-партии-вожди, свобода-право-власть
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