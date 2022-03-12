нынешний "троцкизм" как интеллигентский косплей

eliabe_l: "Мне кажется, Вы очень точно описали механизм интереса к Троцкому после разочарования в опыте СССР на Западе.
Но есть и другая причина, по-моему. Дело в том, что большинство людей, которые обращаются к революционности Троцкого и сегодня, и вчерашние поклонники - люди интеллигентного труда, мелкобуржуазные в большевистском жаргоне. Им многое в Троцком импонирует - и его блестящий литертурный талант, и его неспособность подчиняться коллективной идеологии, и его "я", и его имидж "командира железных полков", "необыкновенная личность". Вот один из его французских друзей описывает первую встречу с Троцкм в 1915 году: Троцкий и Мартов пришли пообщаться с французскими радикалами по поводу Циммервальда, конференции революционной оппозиции войне. Французы сделали предложение. Мартов ответил, что он не может ответить немедленно, он должен посоветоваться со своей партийной группой. А Троцкий (хотя у него тоже была группа) сразу же ответил согласием, не задумываясь. Это у француза (Альфред Росмер) вызвало восторг - он был анархо-синдикалистом и идея подчинения группе была ему неприятна.
Вот это тоже продолжает нравиться. А наследство Мартова с его демократическим коллективным обсуждением или, еще хуже, Ленина с жестким подчинением индивидуальности партийной дисциплине, кажется угнетающим. Современные люди на Западе, по-крайней мере, очень индивидуалистичны, мало способны действовать, как коллектив."
По-моему, оба товарищи правы.