Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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из-за острова на стрежень...

"Внутри самой вашей страны активизировалась национальная буржуазия против компрадорской, причем всерьез, и именно ее позицию выражает действующее правительство. Однако она не перестает быть буржуазией: закрыть рты недовольным — это пожалуйста, ввести государственное регулирование цен (к примеру) — это нет, этого не может быть."
Ну, то что первым шагом будет затыкание ртов, было ясно со второго дня. И что никакого госрегулирования не включится, тоже ясно.
В принципе, это и есть, КМК, мнимая альтернатива (меж холерой и чумой):
"Да, хаос может быть. И спонтанные колыхания недовольных масс оседлает какой-нибудь... как его зовут?.. навальный, кажется. Впрочем, неважно, это не персона, а типаж. Или другой... в галифе. Галифе сейчас не в моде у вас? Но вы поняли, что я имею в виду."
То есть любой гипотетический чертик из любой гипотетической же табакерки - это либо навальный компрадорский, либо в галифе национальный.
Tags: личное это политическое, политическое это личное
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