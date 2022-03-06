из-за острова на стрежень...

Ну, то что первым шагом будет затыкание ртов, было ясно со второго дня. И что никакого госрегулирования не включится, тоже ясно.
В принципе, это и есть, КМК, мнимая альтернатива (меж холерой и чумой):
"Да, хаос может быть. И спонтанные колыхания недовольных масс оседлает какой-нибудь... как его зовут?.. навальный, кажется. Впрочем, неважно, это не персона, а типаж. Или другой... в галифе. Галифе сейчас не в моде у вас? Но вы поняли, что я имею в виду."
То есть любой гипотетический чертик из любой гипотетической же табакерки - это либо навальный компрадорский, либо в галифе национальный.