из-за острова на стрежень...

"Чхонбон" Красиво играют и поют. Но КНДР, кажется, политического убежища не предоставляет, Фёр-то ке? Вы что-нибудь запасаете на светлое будущее? КомпУтер…

пара фраз о "Западе" А с чего наши российские прозападники взяли, что на "Западе" сплошная толерантность и отсутствие ксенофобии? Свежайший пример — с Гергиевым и…