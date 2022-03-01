Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
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Натали Красная Роза
vive_liberta
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и про "демократию" заодно

Наши коллеги по Vive Liberta, жители Львова, владеющие и русским языком, и украинским (на порядок лучше большинства свiдомих), и польским, не принадлежащие ни к каким партиям, однако стойких левых (коммунистических, если точно) убеждений. Несколько лет на себе испытывали прелести перлюстрации писем, периодических вызовов в СБУ, травли на работе и со стороны "ахтивистов" типа "правого сектора". Очень так демократичненько и толерантненько.
Я пишу об этом лишь потому, что сию минуту они в относительной безопасности.
Tags: личное это политическое, политическое это личное
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