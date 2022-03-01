и про "демократию" заодно

они "за мир"? Нет, они переживают за свои яхты/пармезаны/поездки по курортам/гонорары. На людей и на войну, равно как и на мир, им совершенно наплевать. Эту…

воспоминания старого гобелена Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели,…