Я пишу об этом лишь потому, что сию минуту они в относительной безопасности.
и про "демократию" заодно
Я пишу об этом лишь потому, что сию минуту они в относительной безопасности.
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они "за мир"?
Нет, они переживают за свои яхты/пармезаны/поездки по курортам/гонорары. На людей и на войну, равно как и на мир, им совершенно наплевать. Эту…
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воспоминания старого гобелена
Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели,…
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наши историки: Давид Борисович Рязанов / Гольдендах
10.03.1870 — 21.01.1938 Родился в Одессе. Революционную работу вёл с 1887 в Одессе, Петербурге. Много лет жил в эмиграции. После 2-го съезда РСДРП…
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