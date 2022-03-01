Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
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Натали Красная Роза
vive_liberta
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они "за мир"?

Нет, они переживают за свои яхты/пармезаны/поездки по курортам/гонорары. На людей и на войну, равно как и на мир, им совершенно наплевать.
Эту публику, всяких шутов гороховых ("деятелей искусства", как бы), разжиревших депутатов и проч. мы наблюдаем не один десяток лет в их отношении к проблемам внутренним. А сейчас они все стали гуманистами и болеют за народы. Да, конечно, "верю"!
Tags: личное это политическое, политическое это личное
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