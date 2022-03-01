они "за мир"?

и про "демократию" заодно Наши коллеги по Vive Liberta, жители Львова, владеющие и русским языком, и украинским (на порядок лучше большинства свiдомих), и польским, не…

воспоминания старого гобелена Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели,…