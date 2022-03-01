Эту публику, всяких шутов гороховых ("деятелей искусства", как бы), разжиревших депутатов и проч. мы наблюдаем не один десяток лет в их отношении к проблемам внутренним. А сейчас они все стали гуманистами и болеют за народы. Да, конечно, "верю"!
они "за мир"?
Эту публику, всяких шутов гороховых ("деятелей искусства", как бы), разжиревших депутатов и проч. мы наблюдаем не один десяток лет в их отношении к проблемам внутренним. А сейчас они все стали гуманистами и болеют за народы. Да, конечно, "верю"!
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и про "демократию" заодно
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воспоминания старого гобелена
Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели,…
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наши историки: Давид Борисович Рязанов / Гольдендах
10.03.1870 — 21.01.1938 Родился в Одессе. Революционную работу вёл с 1887 в Одессе, Петербурге. Много лет жил в эмиграции. После 2-го съезда РСДРП…
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