наши историки: Давид Борисович Рязанов / Гольдендах

10.03.1870 — 21.01.1938

Источник: Большая советская энциклопедия

Источник: воспоминания И.Л.Абрамовича

Труды Д.Б. Рязанова

Основоположник отечественного марксоведения

Д.Б. Рязанов в историографии

Источник: материалы выставки «Известный и неизвестный Давид Борисович Рязанов. К 140-летию со дня рождения»

Окс-Алекс: Если б не товарищ Л. и не : Если б не товарищ Л. и не книга (Франц Меринг, "От утопии к науке") , мы бы, увы, могли не обратить внимания. А внимание обратить надо, уже хотя бы потому, что издания 1920-х ПСС и просто собр.соч. т.Маркса и Энгельса предваряют статьи Рязанова. И это далеко не вся его работа, следует думать.



Лит.: Рокитянский Я.Г. Трагическая судьба академика Д.Б.Рязанова // Новая и новейшая история, 1992, №2, с.107-148.

«Я не совершал никакого преступления». Две саратовские рукописи академика Д.Б.Рязанова 1932-34 гг. // Исторический архив, 1995, №2, с.201-221.

Источник. - - - -Лит.: Рокитянский Я.Г. Трагическая судьба академика Д.Б.Рязанова // Новая и новейшая история, 1992, №2, с.107-148.«Я не совершал никакого преступления». Две саратовские рукописи академика Д.Б.Рязанова 1932-34 гг. // Исторический архив, 1995, №2, с.201-221.

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p.s. за определения Рокитянского и др. цитируемых авторов несут ответственность они сами.