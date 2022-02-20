Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
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наши историки: Давид Борисович Рязанов / Гольдендах

10.03.1870 — 21.01.1938
Родился в Одессе. Революционную работу вёл с 1887 в Одессе, Петербурге. Много лет жил в эмиграции. После 2-го съезда РСДРП меньшевик. В 1905—07 работал в социал-демократичской фракции Государственной думы и профсоюзах. В 1911 лектор партийной школы в Лонжюмо. По поручению немецких социал-демократов вёл работу по изданию сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса (в 1916 вышло 2 тома) и истории 1-го Интернационала. После Февральской революции 1917 примкнул к "межрайонцам", вместе с ними вступил в большевистскую партию. Был на профсоюзной работе. После Октябрьской революции 1917 выступал за создание коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров; в 1918 выходил из партии из-за несогласия с заключением Брестского мира; в профсоюзной дискуссии (1920—21) выступил с антипартийной платформой и был отстранён от профсоюзной работы. В 1921—31 директор Института К.Маркса и Ф.Энгельса (см. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Редактор первых изданий сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, Г.В.Плеханова, Г.Гегеля. Делегат 7—16-го съездов партии. За связи с заграничным меньшевистским центром исключен из ВКП(б) в феврале 1931.
Источник: Большая советская энциклопедия


В 1925/1926 началась специализация по отраслям. Я выбрал впервые созданное на экономическом факультете организационно-хозяйственное отделение с теоретическим уклоном. Руководителем отделения, председателем его президиума стал член коллегии ЦСУ СССР А.С. Мендельсон. От студентов в президиум избрали меня.
Когда в президиуме рассматривался вопрос о преподавательских кадрах на начинающийся учебный год, стали обсуждать, кому вести семинар по истории экономических учений. Решили пригласить для этого директора института Маркса-Энгельса Давида Борисовича Рязанова. Конечно, мы должны были согласовать это с ЦК РКП(б). По поручению президиума я договорился с орграспредом ЦК Москвиным. Разрешение пригласить Рязанова мы получили, если он сам согласится вести семинар. Москвин тут же позвонил Давиду Борисовичу по телефону, получил его согласие и сообщил ему, что для конкретных переговоров к нему придет студент Абрамович.
Москвин предупредил меня, чтобы ни я, ни другие студенты не вступали с Рязановым в пререкания. При этом он рассказал любопытную историю.
Д.Б. читал в Свердловском университете курс лекций по истории социализма. На одной из лекций с ним вступил в спор студент по поводу того, следует ли считать Робеспьера революционером. По программе на эту лекцию отводилось два часа. Рязанов затратил на нее шесть месяцев - время, отведенное на весь курс. Шесть месяцев он доказывал слушателям, что Робеспьер был революционером, приводя совершенно уникальные, нигде не опубликованные материалы и документы. Студенты жаловались, но ничто не помогало: курс по истории социализма был сорван.
Строптивый характер Д.Б.Рязанова был известен. Но принял он меня в институте Маркса-Энгельса очень доброжелательно. Подробно расспросил, что собой представляет наше отделение, выразил удовлетворение узнав, что оно - теоретическое, поинтересовался моей биографией и биографией моих товарищей. Было решено, что он будет вести семинар в нашей группе, состоявшей из 30 человек.
Источник: воспоминания И.Л.Абрамовича

создатель уникальных книжных коллекций Государственной общественно-политической библиотеки (ГОПБ), видный деятель российского социал-демократического и профсоюзного движения, один из выдающихся исследователей истории общественной мысли, особенно идей К.Маркса и Ф.Энгельса. Он активно содействовал становлению советских учреждений – был первым руководителем Главархива, возглавлял отдел науки Наркомата просвещения, являлся одним из организаторов Социалистической академии, членом Российской академии наук, оказал огромное влияние на развитие библиотечного и издательского дела в стране. Основал и возглавил Институт К.Маркса и Ф.Энгельса (1921-1931) – первое, и не только в нашей стране, гуманитарное научное учреждение нового типа. В 1929 г. Рязанов был избран действительным членом Академии наук СССР. В марте 1930 г. торжественно отмечалось его шестидесятилетие, был издан специальный сборник «На боевом посту. Сборник к 60-летию Д.Б.Рязанова», а юбиляр был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1931 г., по прямому указанию Сталина, Рязанов был исключен из партии, снят со всех постов и выслан в Саратов. Арестован вновь в конце 1937 г. за участие в мифической троцкистской организации, 21 января 1938 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу, в тот же день приговор был приведен в исполнение. Д.Б.Рязанов реабилитирован в 1958 г.

Труды Д.Б. Рязанова
Рязанов был крупным и оригинальным ученым с ярко выраженной склонностью к историко-теоретическим исследования. Он, по сути, положил начало марксоведению как науке. Рязанов разработал метод критического анализа произведений Маркса и Энгельса на фоне широчайшего историко-политического контекста. Он не упрощал идеи Маркса, не вульгаризировал их, а учил, особенно в своих «Очерках по истории марксизма», критическому мышлению, привлечению разного рода источников, предостерегал от безоглядной веры в абсолютную истинность высказываний Маркса и Энгельса. Особое место в научно-исследовательской работе Рязанова занимала подготовка фундаментальных научных биографий К.Маркса и Ф.Энгельса. Первостепенное внимание Рязанов уделял исследованию тех периодов их деятельности, которые освещались мало или вовсе не были изучены. Это, прежде всего, 1850-е гг., темы – Маркс и Россия, Маркс и вопросы внешней политики.
Одним из направлений исследований Рязанова была история рабочего движения, причем в тесной взаимосвязи с марксизмом. В данном разделе выставки широко представлены его работы по истории Союза коммунистов, проблемам создания и деятельности I Интернационала, до настоящего времени сохраняющие научную ценность. Полемическая одаренность Рязанова наилучшим образом отразилась в его речах на различных съездах и заседаниях, о чем свидетельствуют стенограммы его выступлений.
Известная на данный момент библиография оригинальных работ Д.Б.Рязанова насчитывает более полутысячи публикаций и занимает несколько печатных листов. Тем не менее, не выявленными остаются многие зарубежные дореволюционные и послереволюционные публикации Рязанова. Следует также иметь в виду, что, кроме журнальной публикации последних писем Рязанова в середине 1990-х гг., ни одна из его работ не издавалась и не переиздавалась в нашей стране после 1930 г.

Основоположник отечественного марксоведения
В полной мере талант Рязанова как организатора науки проявился при создании Института К.Маркса и Ф.Энгельса (ИМЭ), который он возглавлял более десяти лет. По всем параметрам Институт был новаторским комплексным научным учреждением, настоящей научной лабораторией марксоведения. Он объединял музей, архив, библиотеку, научные отделы, имел издательство и располагал печатными возможностями. Для Рязанова марксизм был неотъемлемой частью мировой культуры, общественной жизни. Поэтому Институт занимался комплектованием библиотеки и архива, вел научную работу не только собственно по марксоведению, но и в самом широком плане – по истории философии, политэкономии, праву, социологии, истории революций, социальных идей, революционных и общественных движений, главным образом – мирового рабочего движения.
В названном разделе выставки представлены публикации Института, к которым Рязанов имел непосредственное отношение – выступал в качестве переводчика, редактора, инициатора серии, составителя, автора предисловия, вступительной статьи, комментариев и примечаний.
Главной задачей ИМЭ являлось собирание и публикация научного наследия Маркса и Энгельса. Рязанов лично перевел, подготовил к печати и впервые опубликовал множество их работ, к примеру, первую главу «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса, «Диалектику природы» Энгельса, «Конспект книги Бакунина “Государственность и анархия”» Маркса, десятки статей и писем Маркса и Энгельса. Рязанов составил план, провел огромную научную работу по подготовке и началу издания первого Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса как на русском языке, так и на языках оригиналов. Разработанные им принципы легли в основу всех последующих изданий.
Помимо этого Рязанов публиковал документы рабочего движения, сочинения Г.В.Плеханова, Д.Рикардо, К.Каутского, Г.Гегеля, Л.Фейербаха, В. Либкнехта, Р.Люксембург, П.Лафарга, А.Лабриолы, Ф. Меринга, А. Матьеза, В. Засулич, И. Дицгена и др. Издал целую библиотеку материалистических идей – произведения Тита Лукреция Кара, Гассенди, Гоббса, Ламеттри, Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Робине, Д.Толанда, Пристли, А.Смита и др.

Д.Б. Рязанов в историографии
В публикациях о Рязанове выделяется несколько хронологических и содержательных этапов.
Имя Рязанова часто упоминалось в протоколах и стенограммах различных съездов, заседаний и форумов, в газетах и журналах как дореволюционной, так и послереволюционной эпохи. С 1920-х гг. оно нередко появлялось в воспоминаниях революционеров и его бывших соратников по борьбе. Биографические данные о Рязанове присутствовали в энциклопедиях и словарях. Много публикаций, посвященных Давиду Борисовичу, появилось в связи с празднованием его 60-летия в 1930 г. Вместе с тем на страницах газет и журналов отразилась и травля, организованная Сталиным с конца 1920-х до начала 1930-х гг.
Затем, вплоть до конца 1980-х гг., длился процесс замалчивания – имя Рязанова исчезло из жизни общества, из изданий, из научного оборота. Даже реабилитация Рязанова в 1958 г. не изменила ситуации. Появлялись лишь робкие упоминания о нём в статьях и отдельных главах. Любопытно, что «возрождение» Рязанова, по сути, началось в конце 1960-х гг. благодаря усилиям сотрудников тогдашнего Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Оказалось, что невозможно рассказать об истории изучения литературного наследства К.Маркса и Ф.Энгельса в СССР без Д.Б.Рязанова, сыгравшего ключевую роль в этом деле. В 1970-х гг. вспомнили о Рязанове и в Европе. Но честь совершения подлинного прорыва принадлежит статьям о Рязанове, опубликованным в 1989 г. В.В.Крыловым и В.А.Смирновой. С тех пор в России и Европе выходили в свет статьи, монографии, сборники документов, библиографии, защищались диссертации прямо и косвенно посвященные Рязанову. Самый существенный вклад в развитие «рязановедения» внес, безусловно, Я.Г.Рокитянский, автор множества статей и нескольких книг о Рязанове. Вопросы, связанные с жизнью и деятельностью Давида Борисовича обсуждались на нескольких конференциях.
В целом же, многогранная и трагическая фигура Д.Р.Рязанова нуждается в дальнейшем и основательном изучении.
Источник: материалы выставки «Известный и неизвестный Давид Борисович Рязанов. К 140-летию со дня рождения»

Окс-Алекс: Если б не товарищ Л. и не книга (Франц Меринг, "От утопии к науке"), мы бы, увы, могли не обратить внимания. А внимание обратить надо, уже хотя бы потому, что издания 1920-х ПСС и просто собр.соч. т.Маркса и Энгельса предваряют статьи Рязанова. И это далеко не вся его работа, следует думать.
Рязанов (наст. фам. – Гольдендах) Давид Борисович (10.3.1870 Одесса — 21.1.1938, Саратовская тюрьма) – историк, социолог, деятель российского революционного движения, архивист, специалист по истории марксизма и международного рабочего движения; организатор архивного дела после Октября, создатель и директор Института Маркса и Энгельса. Академик АН СССР по Отделению гуманитарных наук (история) с 12 января 1929.
Революционную работу вел с 1887 в Одессе, Петербурге. Много лет жил в эмиграции. После 2-го съезда РСДРП меньшевик. В 1905-07 работал в социал-демократической фракции Государственной думы и профсоюзах. В 1911 лектор партийной школы в Лонжюмо. По поручению немецких социал-демократов вел работу по изданию сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса (в 1916 вышло 2 тома) и истории 1-го Интернационала. После Февральской революции 1917 примкнул к «межрайонцам», вместе с ними вступил в большевистскую партию. Был на профсоюзной работе. После Октябрьской революции 1917 выступал за создание коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров; в 1918 выходил из партии из-за несогласия с заключением Брестского мира; в профсоюзной дискуссии (1920-21) оказался в оппозиции политике партийного руководства и был отстранен от профсоюзной работы. В 1921-31 директор Института К.Маркса и Ф.Энгельса. Редактор первых изданий сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, Г.В.Плеханова, Г.Гегеля (с 1931 тома уже подготовленные им как редактором выходили под именем Адоратского). Делегат 7-16 съездов партии.
Арестован 16 февраля 1931. Возможная причина ареста – резкие протесты против предстоящего процесса над 14 меньшевиками*. 17 февраля заочно исключен из ВКП(б) по постановлению Президиума ЦКК ВКП(б), якобы за связь с «заграничным центром меньшевиков». Снят с поста директора ИМЭ, исключен из Комакадемии. 3 марта 1931 исключен из АН СССР постановлением Общего собрания (§35). С 28 февраля находился в Суздальском политизоляторе ОГПУ и был лишен какой-либо информации о происходящих событиях (с 1 марта по 9 марта 1931 прошел процесс "Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)", на котором в качестве обвиняемых были сотрудники ИМЭ экономисты И.И.Рубин, В.В.Шер, а Рязанов был представлен как связной с заграничным центром). 16 апреля 1931 (по др. д. 12 апреля) без суда по постановлению ОСО Рязанов был приговорен по ст. 58-4 к ссылке в Саратов на 3 года, считая срок высылки с момента ареста. В Саратове с 18 апреля 1931, работал в Саратовском гос. ун-те. По истечении ссылки 20 февраля 1934 ему было объявлено о запрещении проживания в Москве и Ленинграде, которое в письме в Политбюро ЦК ВКП(б) от 22 февраля Рязанов расценил как «смертный приговор», «расстрел» и потребовал суда. В 1934-37 занимался комплектованием библиотеки истфака СГУ (созданного в 1934-35), переводил Д.Рикардо, Э.Кабе, Ф.Меринга и др. Имеются данные о безуспешных попытках получить от него покаянное заявление. Вторично арестован 23 июля 1937. 21 января 1938 выездной сессией ВК ВС СССР по статье 58, пунктам 8 и 11 приговорен к ВМН, в тот же день расстрелян.
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Лит.: Рокитянский Я.Г. Трагическая судьба академика Д.Б.Рязанова // Новая и новейшая история, 1992, №2, с.107-148.
«Я не совершал никакого преступления». Две саратовские рукописи академика Д.Б.Рязанова 1932-34 гг. // Исторический архив, 1995, №2, с.201-221.
Источник.

продолжение в комментариях

p.s. за определения Рокитянского и др. цитируемых авторов несут ответственность они сами.
Tags: Советский Союз, бои за историю, личное это политическое
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