наши историки: Софья Андреевна Лотте

1901 – 24.06.1962

Ольгой Ефимовной Сыркиной - ред. VL) (и, возможно, пересекалась с- ред. VL)

Между этим и следующим абзацем – ни одного слова и два десятка лет лет. Читателям 1962 года это умолчание объясняло многое. Читателям 2010 года?.. Не знаю. Софья Андреевна была в числе репрессированных, осуждена 1 апреля 1937 года по 2-й категории, что означает лагеря и «поселение» без права переписки. След Лотте я нашел лишь в воспоминаниях Евгении Гинзбург («Крутой маршрут»). Гинзбург упоминает о Лотте несколько раз, и несколько раз подчеркивает ее непохожесть, заметность среди окружающих (а в арестантской партии, как можно судить, собрались люди не «серенькие»), ее такт, интеллигентность и умение сохранять собственное достоинство и уважать достоинство других даже в тех мрачных обстоятельствах. - реплика Э.П.

caffe_junot

На месте руководителей ИВИ РАН, редакторов Французского ежегодника и журналов «Вопросы истории», «Новая и новейшая история» мне было бы мучительно стыдно до сих пор не издать хоть кратчайшего биографического справочника советских историков.

...поскольку я не историк, не столичный житель и даже не гражданин РФ, архивы и депозитарии мне недоступны, ничего другого не остается, как отсканировать статью-некролог из ФЕ-62 – чуть не единственный источник сведений о Софье Андреевне. Публикацию подготовил 01.02.2010 директор нашего Шарантончика тов. Э.П.и сопроводил следующим замечанием:На месте руководителей ИВИ РАН, редакторов Французского ежегодника и журналов «Вопросы истории», «Новая и новейшая история» мне было бы мучительно стыдно до сих пор не издать хоть кратчайшего биографического справочника советских историков....поскольку я не историк, не столичный житель и даже не гражданин РФ, архивы и депозитарии мне недоступны, ничего другого не остается, как отсканировать статью-некролог из ФЕ-62 – чуть не единственный источник сведений о Софье Андреевне.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, и тем не менее - с тех пор, как мы принялись наводнять русский тырнет статьями, книгами и поисковыми запросами, лед тронулся.

Внизу страницы стоит 2012 год, видимо, как начало функционирования ресурса, но совершенно точно, что материал появился не ранее чем за последнюю пятилетку.