наши историки: Софья Андреевна Лотте

В 1929 г. она окончила Педагогический институт им.Герцена (и, возможно, пересекалась с Ольгой Ефимовной Сыркиной - ред. VL), в 1932 г. — Ленинградского отделения института красной профессуры.
История Великой французской революции находилась с самого начала в центре научных интересов С.А.Лотте, однако ей были близки и другие проблемы, стоявшие тогда перед советской историографией. Так, будучи действительным членом Института феодализма Государственной Академии истории материальной культуры (ГАИМК) в 1933—1935 гг., она выступала по вопросу о характерных чертах города феодальной эпохи. Плодом ее изучения истории Великой французской революции явились статьи о характере якобинской диктатуры и о причинах термидорианской реакции («Проблемы марксизма», 1931-1933 гг.) и для своего времени превосходная научно-популярная книга «Великая французская революция», выпущенная в 1933 г.
Между этим и следующим абзацем – ни одного слова и два десятка лет лет. Читателям 1962 года это умолчание объясняло многое. Читателям 2010 года?.. Не знаю. Софья Андреевна была в числе репрессированных, осуждена 1 апреля 1937 года по 2-й категории, что означает лагеря и «поселение» без права переписки. След Лотте я нашел лишь в воспоминаниях Евгении Гинзбург («Крутой маршрут»). Гинзбург упоминает о Лотте несколько раз, и несколько раз подчеркивает ее непохожесть, заметность среди окружающих (а в арестантской партии, как можно судить, собрались люди не «серенькие»), ее такт, интеллигентность и умение сохранять собственное достоинство и уважать достоинство других даже в тех мрачных обстоятельствах. - реплика Э.П.
С 1955 г. С.А.Лотте вновь посвятила себя научным занятиям историей Франции. После организации при Ленинградском отделении Института истории группы по изучению Франции. С.А.Лотте стала ученым секретарем этой группы, чрезвычайно энергичным и инициативным. Неоднократно она выступала на группе о докладами, главные образом по истории французского предпролетариата XVIII в. (ее работы на эту тему опубликованы во «Французском ежегоднике» и в журнале «Новая и новейшая история»). Одновременно она готовила книгу об Огюсте Бланки, проводя ежедневно часы в Публичной библиотеке за изучением источников. Смерть настигла ее буквально и тот день, когда она намеревалась приступить к писанию первых глав.
В любой научной работе, за которую бралась С.А.Лотте, она обнаруживала свойства настоящего ученого: живость и оригинальность мысли, не терпящей штампов и проторенных путей; принципиальность, настойчивое стремление к исторической правде; марксистско-ленинский метод исследования. Эти черты заслужили ей большое уважение и любовь всех знавших ее.
О. Л. Вайнштейн
Публикацию подготовил 01.02.2010 директор нашего Шарантончика тов. Э.П. caffe_junot и сопроводил следующим замечанием:
На месте руководителей ИВИ РАН, редакторов Французского ежегодника и журналов «Вопросы истории», «Новая и новейшая история» мне было бы мучительно стыдно до сих пор не издать хоть кратчайшего биографического справочника советских историков.
...поскольку я не историк, не столичный житель и даже не гражданин РФ, архивы и депозитарии мне недоступны, ничего другого не остается, как отсканировать статью-некролог из ФЕ-62 – чуть не единственный источник сведений о Софье Андреевне.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, и тем не менее - с тех пор, как мы принялись наводнять русский тырнет статьями, книгами и поисковыми запросами, лед тронулся.
Из архивов. С фотографией!
Внизу страницы стоит 2012 год, видимо, как начало функционирования ресурса, но совершенно точно, что материал появился не ранее чем за последнюю пятилетку.
А вот свежее открытие тов. Eliabe_l, относящееся к работе Софьи Андреевны в одесском подполье. Елена (настоящее имя Софья) Соколовская - революционерка.
Отрывок из сочинения Евгении Гинзбург "Крутой маршрут" - в комментарии.
Великая французская революция (альт.ссылка)
"Дело Ревельона" (альт.ссылка)
К проблемам классовой борьбы в эпоху феодализма: классовая борьба в цехах (альт.ссылка)
Пролетариат и буржуазия в Великой французской революции (альт.ссылка)
Рабочий вопрос в Лионе накануне революции (По поводу одного конкурса, объявленного аббатом Рейналем) (альт.ссылка)
"Республиканское сословие": из истории французского предпролетариата XVIII в. (альт.ссылка)
upd Обсуждение, начатое в комментариях, мы сосредоточим в клубе.
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