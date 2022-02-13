предметы материальной культуры и технологии

22.10 ст.ст./03.11.1893, Миасс, Оренбургская губерния, — 14.03.1963, Петергоф, Ленинград Текст статьи приведен с очень небольшими сокращениями, но…

Благодарить исключительно товарища lillibulero! Я только пресс-секретарь ) Могу сказать, что изложение ясное, четкое, с минимумом формул,…