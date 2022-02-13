предметы материальной культуры и технологии

европейские кружева
набивные ткани, средневековье, XVII век, XVIII век.
С точки зрения истории производств тоже интересно. Это же, между прочим, первая и главная отрасль, в которой капиталистические отношения возникли и развивались ))
22.10 ст.ст./03.11.1893, Миасс, Оренбургская губерния, — 14.03.1963, Петергоф, Ленинград Текст статьи приведен с очень небольшими сокращениями, но…
Благодарить исключительно товарища lillibulero! Я только пресс-секретарь ) Могу сказать, что изложение ясное, четкое, с минимумом формул,…
Илья Саввич Галкин РАННИЕ СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ и НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.М.ЛУКИНА Французский ежегодник 1981 М.: Наука. 1983. С.233-238…