Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

предметы материальной культуры и технологии

Об истории и технике изготовления - два альбома с иллюстрациями:
европейские кружева
набивные ткани, средневековье, XVII век, XVIII век.
С точки зрения истории производств тоже интересно. Это же, между прочим, первая и главная отрасль, в которой капиталистические отношения возникли и развивались ))
Tags: предметы материальной культуры
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