Вадье, Неугомонный старик (с)

Вадье-вольтерьянец (из воспоминаний Филарета Шаля)
Вадье и Роза-с-Мартиники (первичный источник не установлен, рассказывают Альбер Турнье и Эктор Флейшман)
Битва за скульптурный бюст Вадье на его родине (по страницам "Полдневной депеши")
17(29).08.1868 - 10.04.1932, Москва Отец, статский советник Николай Михайлович Покровский, долгое время служил помощником управляющего Московской…
Кончина Энны Адольфовны Желубовской (9 января 1970 г.) явилась тяжелой утратой для всей советской исторической науки и особенно для той группы наших…
13.10.1903 — 13.07.1968 Иогансон Исаакович родился 30 сентября (13 октября) 1903 г. в Брест-Литовске, в семье конторского служащего. Очень рано, с…