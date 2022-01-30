Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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Вадье, Неугомонный старик (с)

На просторах интернета о нем найдете мало чего хорошего и столько же достоверного. Особенно не следует доверять оливье-блин'у (olivier blanc). А нам - можно )))

Вадье-вольтерьянец (из воспоминаний Филарета Шаля)
Вадье и Роза-с-Мартиники (первичный источник не установлен, рассказывают Альбер Турнье и Эктор Флейшман)
Битва за скульптурный бюст Вадье на его родине (по страницам "Полдневной депеши")
Tags: Великая французская революция, Комитеты Великие и Ужасные, бои за историю
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