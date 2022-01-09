Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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товарищи Форстеры отожгли ))

Tags: личное это политическое
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Posts from This Journal “личное это политическое” Tag

  • политическое - это личное

    Еще пару граждан из своей ленты выбросила вон - лебезящих перед любой властью и силой, просто потому, что она "власть". Надеюсь на взаимность.

  • почему на самом деле высокая смертность от COVID-19

    Ответ, в общем-то, на поверхности, просто сейчас я убедилась в этом на личном опыте. Несвоевременная постановка диагноза и, соответственно, начало…

  • homo ludens

    Еще один сводный пост - по нашим играм. Если чего-то нет – значит, возможно, будет. Люди, которые играют в игры о приводимых и приводящих, или…

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