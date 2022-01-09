товарищи Форстеры отожгли ))

политическое - это личное Еще пару граждан из своей ленты выбросила вон - лебезящих перед любой властью и силой, просто потому, что она "власть". Надеюсь на взаимность.

почему на самом деле высокая смертность от COVID-19 Ответ, в общем-то, на поверхности, просто сейчас я убедилась в этом на личном опыте. Несвоевременная постановка диагноза и, соответственно, начало…