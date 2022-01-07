политическое - это личное

Ответ, в общем-то, на поверхности, просто сейчас я убедилась в этом на личном опыте. Несвоевременная постановка диагноза и, соответственно, начало…

почему на самом деле высокая смертность от COVID-19

почему на самом деле высокая смертность от COVID-19

Еще один сводный пост - по нашим играм. Если чего-то нет – значит, возможно, будет. Люди, которые играют в игры о приводимых и приводящих, или…