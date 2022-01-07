Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

политическое - это личное

Еще пару граждан из своей ленты выбросила вон - лебезящих перед любой властью и силой, просто потому, что она "власть". Надеюсь на взаимность.
Tags: личное это политическое
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