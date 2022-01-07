политическое - это личное
Posts from This Journal “личное это политическое” Tag
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почему на самом деле высокая смертность от COVID-19
Ответ, в общем-то, на поверхности, просто сейчас я убедилась в этом на личном опыте. Несвоевременная постановка диагноза и, соответственно, начало…
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homo ludens
Еще один сводный пост - по нашим играм. Если чего-то нет – значит, возможно, будет. Люди, которые играют в игры о приводимых и приводящих, или…
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