Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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ну, как же... к счастью, это - непобедимо )))

Праздников бывает много разных,
Но, в конце любого декабря,
Наступает самый главный праздник –
Это точно знаем ты и я.

Детские и взрослые желанья,
Давние надежды и мечты
Почему-то снова оживают –
Это понимаем я и ты.

Что такое происходит с нами
Каждою зимою много лет?
Сказки мы придумываем сами,
Логики в них не было и нет.

Но, зато, потом, в кругу домашнем,
На душе становится теплей.
Дед Мороз принес подарки наши
И опять – не только для детей…

Просто надо улыбаться чаще,
И наступит, после непогод,
Самый главный, самый настоящий,
Самый лучший праздник –
Новый год!


Петр Давыдов


Эстафету у Ксении принимаю!
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