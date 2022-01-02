ну, как же... к счастью, это - непобедимо )))

Но, в конце любого декабря,
Наступает самый главный праздник –
Это точно знаем ты и я.
Детские и взрослые желанья,
Давние надежды и мечты
Почему-то снова оживают –
Это понимаем я и ты.
Что такое происходит с нами
Каждою зимою много лет?
Сказки мы придумываем сами,
Логики в них не было и нет.
Но, зато, потом, в кругу домашнем,
На душе становится теплей.
Дед Мороз принес подарки наши
И опять – не только для детей…
Просто надо улыбаться чаще,
И наступит, после непогод,
Самый главный, самый настоящий,
Самый лучший праздник –
Новый год!
Петр Давыдов
Эстафету у Ксении принимаю!