наши историки: Энна Адольфовна Желубовская

Э.А.Желубовская родилась в Бобруйске. Она блестяще окончила гимназию, рано начала трудовую деятельность — чтобы завершить среднее образование, пришлось давать уроки. В 1920—1925 гг. она училась на факультете общественных наук Московского университета. Под руководством В.П.Волгина и Н.М.Лукина она продолжала занятия в аспирантуре РАНИОН'а (Российской ассоциации институтов общественных наук). В определении научных интересов Энны Адольфовны большую роль сыграл семинар Н.М.Лукина по истории французского социализма, в котором она выступила с докладом о поссибилистах, — этой теме была посвящена и ее кандидатская диссертация. Первой большой ее печатной работой и явилась статья о поссибилистах, опубликованная в сб. «Социалистическое движение во Франции» (1934 г.).
После окончания РАНИОН'а Э.А.Желубовская преподавала в Горьковском университете в 1930—1933 гг. С 1933 г. по 1936 г. она работала в Институте Маркса—Энгельса—Ленина, в секторе истории Интернационала. Здесь она осуществила первую ценную научную публикацию — протоколы Лондонской конференции 1-го Интернационала 1871 г. Вслед за этим, в течение почти тридцати пяти лет Э.А.Желубовская успешно и плодотворно работала в Институте истории Академии наук СССР.
В центре научных исследований Энны Адольфовны стояло изучение истории Второй империи в последние годы ее существования и Парижской Коммуны. Ее научный вклад в этой области получил единодушное высокое признание. Энну Адольфовну отличало исключительное трудолюбие, тщательность в исследовании, строгая взыскательность к себе. Все эти качества нашли свое воплощение в первоклассном труде «Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции», защищенном в качестве докторской диссертации и опубликованном в 1955 г. Книга эта явилась результатом многолетнего упорного и кропотливого изучения архивных и печатных первоисточников, прессы, обширнейшего круга литературы. Энна Адольфовна писала сравнительно медленно, многократно переделывала свои рукописи, но каждая строчка ее труда была результатом взвешенного продумывания. Книга Энны Адольфовны была переведена на французский язык и вызвала многочисленные отклики. Стоит отметить, что в одной местной коммунистической газете были опубликованы выдержки из ее книги, где описывались стачки в этом департаменте во время Второй империи — память о них стерлась, и только труд Э.А.Желубовской воскресил для деятелей компартии славные воспоминания. Высоко были оценены главы книги, посвященные истории социалистического движения и секций 1-го Интернационала.
Энна Адольфовна внесла большой вклад в изучение истории Парижской Коммуны. Вместе с А.И.Молоком она опубликовала двухтомное издание «Протоколов Парижской Коммуны». Совместно с А.3.Манфредом, А.И.Молоком и Ф.В.Потемкиным она редактировала крупнейший труд советских историков по истории Коммуны, опубликованный в 1961 г. [Том 1, том 2], и явилась одним из основных авторов этого исследования. В последние годы жизни она тщательно собирала материалы о революционном движении в годы Второй империи и особенно об О.Вермореле [скоро в нашей библиотеке], и готовила труд, который собиралась озаглавить «Французская революционная молодежь при Второй империи и во время Коммуны».
Энна Адольфовна была ближайшей сотрудницей В.П.Волгина в издании серии «Предшественники научного социализма» В ее переводах вышли «Изложение учения Сен-Симона» (в 1947 г.), «История заговора во имя равенства» Буонарроти (два издания в 1948 и 1963 гг.), «Кодекс общности» Т.Дезами (1956 г.).
В связи со 150-летием К.Маркса Институт истории возложил на Э.А.Желубовскую подготовку и редактирование сборника «Маркс — историк». В эту работу она вложила свои замечательные организаторские способности, всю присущую ей настойчивость и энергию. В значительной мере благодаря ее усилиям, издание появилось вовремя и было осуществлено на высоком научном уровне. В этом томе Энна Адольфовна опубликовала содержательную статью «История Второй империи в произведениях Маркса». На сессии исторического отделения Академии наук, посвященной Марксу, Энна Адольфовна выступила с обобщающим докладом о Марксе—историке.
Старый член партии, она активно участвовала в общественной работе. Э.А.Желубовская была активнейшим членом группы по истории Франции со времени ее основания и членом редакционной коллегии «Французского ежегодника». Ни одно издание, ни одно научное мероприятие, посвященное истории Франции, не обходилось без ее участия. Она неоднократно посещала Францию, работала в Национальном архиве и парижских библиотеках, завоевала большое уважение и личные симпатии видных французских историков.
Последние годы Энны Адольфовны были омрачены тяжелой, мучительной болезнью. Но со свойственной ей твердостью и мужеством она оставалась в строю до последних дней. По рассказам близких, она ежедневно садилась к столу для работы, до тех пор пока окончательно не лишилась физических сил; даже в больницу, в последние дни жизни, она взяла с собой рукописи. Неутомимая труженица, строгая к себе, прямая и честная, Энна Адольфовна Желубовская пользовалась заслуженным авторитетом и уважением всех ее знавших. Орган ЦК французской компартии «Юманите» отозвался на кончину Энны Адольфовны теплой статьей, в которой подчеркивались ее большие заслуги в деле изучения истории Франции и Парижской Коммуны.
Товарищи и друзья, работавшие с Энной Адольфовной, редакция «Французского Ежегодника» глубоко скорбят по поводу ее кончины.
Сектор истории Франции Института
всеобщей истории Академии наук СССР
Редакция «Французского ежегодника»
Приведено по: Французский ежегодник 1969 (М.: Наука. 1971. С.336-337)
Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции
Парижская Коммуна 1871 г. / под ред. Э.А.Желубовской, А.З.Манфреда, А.И.Молока, Ф.В.Потемкина
Протоколы заседаний Парижской коммуны 1871 года. В 2-х тт..
Борьба за Коммуну в Марселе в 1871 году
Из истории рабочего и социалистического движения во Франции в 1869-1870 гг.
Огюст Верморель
М.Нечкина, И.Майский, А.Манфред, В.Далин, Ф.Поршнев, Э.Желубовская, Ю.Мадор. Воспоминания о В.П.Волгине
Переводы:
Т.Дезами. Кодекс общности / Перевод с франц. Э.А.Желубовской и Ф.Б.Шуваевой). Комментарии В.С.Алексеева-Попова. Вступительная статья В.П.Волгина)
Ф.Буонарроти. Заговор во имя Равенства / перевод с франц. Э.А.Желубовской, под общ.ред. и со вступит.статьей В.П.Волгина, комментарии В.М.Далина
Изложение учения Сен-Симона (лекции Базара, Анфантена, Родрига) / перевод с франц. Э.А.Желубовской, вступит.статья В.П.Волгина
Подготовили АиФ/Анна и Игорь=caffe_junot 30.09.2011