наши историки: Иогансон Исаакович Зильберфарб

Иогансон Исаакович родился 30 сентября (13 октября) 1903 г. в Брест-Литовске, в семье конторского служащего. Очень рано, с 16 лет, он начал трудовую жизнь. Университетское образование получил в Харькове, где занимался у В.П.Бузескула. В последние годы пребывания на историческом факультете И.И.Зильберфарб увлекся языкознанием и закончил факультет в 1923 г. по секции языка и литературы. Этот интерес к языкознанию И.И. сохранил и позднее. Он владел 7—8 языками и, кроме того, в совершенстве изучил эсперанто*.
В 1926 г. И.И. окончил аспирантуру при Харьковском институте народного образования по секции истории педагогики. Он представил диссертацию на тему «К истории социалистической педагогики». В этот первый период своей научной деятельности И.И.Зильберфарб работал по преимуществу в области изучения истории революционной и социалистической педагогики. Уже в 1927 г. он написал работу «Песталоцци и революция» (опубликованную в Харькове в 1932 г.). Тогда же он приступил к изучению педагогических взглядов великих утопистов. В 1925—1929 гг. И.И.Зильберфарб был членом Комиссии международных связей в ЦК работников просвещения и одновременно членом педагогического секретариата Интернационала работников просвещения, где руководил секцией истории социалистической педагогики. В эти годы он опубликовал ряд работ: «Международное объединение работников просвещения» (Харьков, 1925), «Интернационал работников просвещения в действии» (Харьков, 1925), «Современная революционно-педагогическая Франция» (М., 1926). Эта обширная и разносторонняя деятельность И.И.Зильберфарба в области педагогики была высоко оценена: уже в 1932 г. ему было присвоено звание профессора педагогики. Он стал также членом Государственного Ученого совета (ГУС) при Наркомпросе РСФСР.
В 30-х годах (в 1935 г. он переехал в Москву) сфера научных интересов И.И. видоизменяется и расширяется — от изучения педагогических идей социалистов-утопистов он переходит к изучению истории социалистических идей. Особый его интерес вызывает Шарль Фурье. Изучению биографии Фурье, его идейного наследства И.И.Зильберфарб посвятил большую часть своей жизни. Уже в 1937 г., в связи со столетием со дня смерти Фурье, И.И. опубликовал ряд серьезных этюдов. В 1940 г. он подготовил первый вариант диссертации о Фурье, но сам уклонился от ее защиты, не считая еще свой труд достаточно зрелым. Чрезвычайно требовательный к себе, он только в 1947 г. защитил свою докторскую диссертацию «Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века». Но и после этой защиты И.И. продолжал свои изыскания. В 1951—1954 гг. в серии «Предшественники научного социализма», руководимой В.П.Волгиным, он осуществил четырехтомное издание «Избранных сочинений» Ш.Фурье, снабдив его обстоятельными комментариями. И.И.Зильберфарб был прекрасным знатоком истории социалистической мысли вообще. В 1940 г. он стал заместителем председателя комиссии по истории социалистических идей при Институте истории, возглавлявшейся В.П.Волгиным, высоко ценившим деятельность И.И.Зильберфарба.
Но наряду с этой темой, которой И.И. так увлеченно занимался всю свою жизнь, в 30-х годах в его деятельность вторглись новые интересы. Приход к власти Гитлера, приближение войны очень волновали и тревожили И.И. С присущей ему настойчивостью и убежденностью он отдает все свои силы борьбе против «коричневой чумы». Только тщательное изучение литературного и рукописного наследства И.И.Зильберфарба позволит учесть весь его большой вклад в это благородное дело. Яростный враг фашизма и его идеологии, И.И. выполняет ряд ответственных поручений партийных и военных органов, пишет брошюры, статьи, связывается с движением «Свободной Германии». Тщательно изучив идеологию немецкого фашизма, в 1943—1944 гг. он завершает большое и ценное исследование «Идеологическая подготовка германского империализма ко второй мировой войне» (около 35 авторских листов).
Всегда интересовавшийся историей Великой французской революции**, И.И.Зильберфарб обратил особое внимание на тот поход, который итальянский и германский фашизм начал против идей и традиций французской революции. Уже в 1939 г. он публикует статью «Фашистские фальсификаторы истории Французской революции»***. В годы войны он продолжает работу над этой темой. Морис Торез, которого И.И. ознакомил со своей рукописью «Фашистский поход против идей и традиций Французской революции», дал ей высокую оценку. По его совету И.И. решил расширить рамки своего исследования, включив в него также изучение роли революционно-патриотических идей и традиций революции в народном движении Сопротивления в 1940— 1944 гг. Над этой книгой И.И.Зильберфарб продолжал усиленно работать и в последние годы своей жизни. Одна из глав этой монографии, основанная на тщательном изучении подпольной литературы Сопротивления, была опубликована в 1962 г. на страницах «Французского ежегодника». Незадолго до кончины И.И. завершил статью на эту же тему для «Annales Historiques de la Revolution Francaise», написанную по просьбе А.Собуля****.
Далеко не все в жизни и научной деятельности И.И.Зильберфарба складывалось гладко. Только в 1964 г. вышла в свет его капитальная монография о Фурье, над которой он проработал около четверти века. Эта книга сразу получила единодушную положительную оценку в советской и зарубежной литературе. Главы из книги и отрывки из нее были опубликованы в центральном теоретическом органе Французской компартии «Cahiers du Communisme», в специальном журнале, посвященном истории социализма — «Mouvement Social», в итальянских и бельгийских изданиях. Как образец трудолюбия и научной добросовестности были, в частности, оценены историографический и библиографический обзоры, опубликованные в книге, включавшие более тысячи названий, — обзоры, не имевшие по своей полноте ничего подобного во всей обширной литературе по Фурье и фурьеризму. Опубликование этой монографии окончательно утвердило авторитет И.И.Зильберфарба как одного из лучших знатоков Фурье во всей мировой науке.
Несмотря на болезнь, И.И. не выпускал из рук пера буквально до последних: дней жизни. Им было написано около 200 научных работ.
И.И. был одним из наиболее деятельных членов Группы по изучению истории Франции. Он присутствовал почти на всех ее заседаниях, выступал с докладами и непременно участвовал в прениях. Во «Французском ежегоднике» был опубликован ряд его статей и сообщений. Так же активен он был в Группе по истории социалистических идей. Чрезвычайно внимательно следил И.И.Зильберфарб за всей зарубежной литературой по этой проблематике. В журнале «Вестник истории мировой культуры» он опубликовал превосходный обзор новейшей литературы по истории социализма.
Очень мягкий, скромный и непритязательный, Иогансон Исаакович был вместе с тем непримирим и настойчив в том, что считал своим научным долгом. Таким ученым, кристально честным, искренним человеком и неутомимым тружеником он сохранится в нашей памяти.
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* Об этом интересе к лексикологии свидетельствует его специальная работа «Особенности языка Фурье и проблемы его перевода» (В кн. Ш.Фурье. Избранные сочинения, т.2. М., 1951).
** В коллективном труде «Французская буржуазная революция», вышедшем в 1941 г. под редакцией В.П.Волгина и Е.В.Тарле, он написал содержательную главу «Политика революционной Франции в области народного образования» (см. также «Советская педагогика», 1939, № 7).
*** «Историк-марксист», 1939, № 3.
**** В журнале «Annales Historiques de la Revolution Francaise» была опубликована статья И.И.Зильберфарба «Шарль Фурье и французская революция» (см. также «Французский ежегодник 1966». М., 1967).
Приведено по: Французский ежегодник 1967 (М.: Наука. 1969. С.345-347).
Банкротство эпигонов фурьеризма
Выдающийся гельветский демократ Песталоцци
Творческий путь Шарля Фурье
Шарль Фурье и французская революция
Фашистские фальсификаторы истории Французской революции
Подготовили АиФ/Анна и Игорь=caffe_junot 30.09.2011