наши историки: Иогансон Исаакович Зильберфарб

Кончина Энны Адольфовны Желубовской (9 января 1970 г.) явилась тяжелой утратой для всей советской исторической науки и особенно для той группы наших…

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историки наши и не наши: Матьез, Лефевр и Ричард Кобб

историки наши и не наши: Матьез, Лефевр и Ричард Кобб