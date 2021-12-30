историки наши и не наши: Матьез, Лефевр и Ричард Кобб

Кончина Энны Адольфовны Желубовской (9 января 1970 г.) явилась тяжелой утратой для всей советской исторической науки и особенно для той группы наших…

13.10.1903 — 13.07.1968 Иогансон Исаакович родился 30 сентября (13 октября) 1903 г. в Брест-Литовске, в семье конторского служащего. Очень рано, с…