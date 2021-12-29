наши ненаши историки: Марк Блок, Люсьен Февр и...

...и Жак Ла Гофф,

с типичным вопросом ревизиониста, а был ли мальчик? Но в целом "скорее да, чем нет".

перевод Н. В. Рудницкой

Французский ежегодник 1968

(вот это сказано честно, в отличие от тех, кто не читал, но осуждает)