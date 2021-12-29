наши историки: Вадим Сергеевич Алексеев-Попов

Тонкова (Сухова, Сухова-Тонкова, Тонкова-Яковкина) 06.09.1889 — 1970 (?), Киев Из мещан. По окончании в 1908 с золотой медалью немецкого училища Св.…

01.10.1888, с. Анновка Острогожского уезда. Воронежской губернии, — 14.12.1946, Ленинград историк, экономист, в ПБ - в 1930—46 гг. За годы учебы…

1892—1969 В ученическом кружке этой организации она в 1908 г. выступила с докладом о «Развитии капитализма в России» Ленина. Эта книга произвела на…